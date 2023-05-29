Kemal Kılıçdaroğlu "istifa" etmedi CHP'nin ağır topları kazan kaldırdı: Gereği yapılmazsa gelecek bugünden kötü olacak
Son dakika haberi | 14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs seçimlerinde de Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı. Seçimin ardından CHP tabanının istifa beklentisine karşılık vermeyen Kılıçdaroğlu, adeta istifa etmeyeceğini ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına parti tabanı ile birlikte parti içerisinden de tepkiler yükselirken; eski CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi de CHP liderini istifaya davet etti.
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini geride bıraktı. Başkan Erdoğan 14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyonun üzerinde oy farkı atarak yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 12. kez seçim kaybetti.
12'NCİ YENİLGİYE RAĞMEN İSTİFA YOK
Muhalefet kanadında yaşanan hezimetin ardından "istifa" sesleri yükselirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün sonuçların netleşmesinin ardından yaptığı açıklama ile adeta koltuğu bırakmayacağının mesajını verdi. Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde kameralar karşısına geçerek "Mücadeleye devam edeceğim." söylemiyle bir açıklama yaptı. Parti tabanından gelen istifa çağrılarına kulaklarını tıkayan CHP lideri, 12. seçim mağlubiyetine rağmen "yola devam" kararı aldı.
PARTİNİN AĞIR TOPLARI KAZAN KALDIRDI
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları parti tabanının yanı sıra parti içerisinde önemli görevlerde bulunan bazı CHP'lilerden de büyük tepki çekti. Bir dönem CHP Grup Başkanvekilliği ve CHP Genel Sekreterliği görevlerini yürüten Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Hamzaçebi paylaşımında, CHP'nin milletvekilliği seçimlerinde de hüsrana uğradığına dikkat çekti. Seçim sonuçlarının ardından halkın iradesine saygı duyulmamasına da tepki gösteren Hamzaçebi, "Seçim sonrasında yapılan ilk açıklamalar sonuçların doğru değerlendirilmediğini, milletin verdiği mesajın algılanmadığını göstermektedir. Seçim sonuçları doğru değerlendirilmediği ve bunun gereği yapılmadığı takdirde gelecek bugünden daha kötü olacaktır." ifadelerini kullandı.
İşte Akif Hamzaçebi'nin o açıklamaları
Seçim sonuçları ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Oyunu kullanan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi için çok çaba göstermişse de başarılı olamamıştır. Partimiz milletvekili genel seçiminde de başarısız olmuştur.
Buna göre milletvekili sayımız 2018'e kıyasla ciddi şekilde düşmüş, Partimizin oy oranı da Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olarak girdiği ilk seçim olan 2011 seçimlerindeki seviyesinin altına inmiştir.
Kimse bu sonuçlardan bir başarı öyküsü yaratmaya kalkışmasın. Ortada Genel Başkanımız ve Partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır.
Erdoğan yönetimindeki Türkiye'de yoksulluk ve yolsuzlukta artış, milli gelirde düşüş, mütemadiyen panik halinde bir ekonomik ortam ve kapıda bekleyen ekonomik kriz, otoriter rejim uygulamaları ve daha bir çok olumsuzluğa rağmen seçimleri kazanan Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı olmuştur. Biz anlattık halk anlamadı, anlayışı demokrasiye en büyük saygısızlıktır. Bilelim ki bu seçim, kampanya da dahil olmak üzere seçim stratejisinin yanlışlığı nedeniyle kaybedilmiş, Erdoğan ve Cumhur İttifakına adeta hediye edilmiştir. Böylece Erdoğan'a çeyrek yüzyılı aşacak bir iktidarın yolu açılmıştır. Bu durum bir açıklamayla geçiştirilemez. Ciddi bir değerlendirme zorunludur.
Seçim sonrasında yapılan ilk açıklamalar sonuçların doğru değerlendirilmediğini, milletin verdiği mesajın algılanmadığını göstermektedir. Seçim sonuçları doğru değerlendirilmediği ve bunun gereği yapılmadığı takdirde gelecek bugünden daha kötü olacaktır. Yerel seçimler yaklaşıyor bu konuları konuşmayı erteleyelim demek Partiye ve ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Seçime ve yapılması gerekenlere ilişkin ayrıntılı görüş ve değerlendirmelerimi daha sonra kamuoyuyla paylaşacağım.
EKREM İMAMOĞLU DA "DEĞİŞİM" DEDİ
Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. Sosyal medyadan bir video paylaşan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.
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