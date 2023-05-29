Kılıçdaroğlu 12. kez kaybetti | Partide istifa sesleri yükseliyor! Ekrem İmamoğlu ihanet mi edecek?

Peki CHP'de neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu hangi hesabı yapıyor? Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları ne anlama geliyor? CHP kulislerinde konuşulanları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında şöyle aktardı:

"Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla toplantı yapıyor. Seçimin muhasebesi yapılıyor ve eksiler artılar konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu neden kaybettiğinin sorusunu arıyor. Bu seçim sonrasında CHP'de dün akşam yaşananlar önemliydi. Kemal Kılıçdaroğlu MYK üyeleri ile bir araya geldi. Dün akşam bir değerlendirme toplantısı yapıldı. MYK üyeleri bu toplantıda "toplu istifa" önerisini sundu.