Kılıçdaroğlu 12. kez kaybetti | Partide istifa sesleri yükseliyor! Ekrem İmamoğlu ihanet mi edecek?
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sandıktan zaferle çıkması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi karıştı. CHP içinde istifa sesleri yükselirken kulislerde hareketlendi. MYK'nın Kılıçdaroğlu'na toplu istifa teklifi getirdiği konuşulanlar arasında yer alıyor. CHP Genel Merkezi'ndeki son durumu A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için sandık başına gitti. Oyların hızlı şekilde sayılmasından sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi ilan edildi. Vatandaşlar sokaklara ve caddelere çıkarak kutlamalara başladı ve zafer büyük bir coşkuya dönüştü.
Başkan Erdoğan'ın zaferinin ilanı CHP'yi karıştırdı. Sandık sonuçlarının belli olmasından sonra CHP önüne gidip istifa isteyen seçmenler, partililer tarafından darp edildi. CHP'de gece olağanüstü toplantılar yapıldı ancak istifa gelmedi. Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiği seçimden sonra başarılı olduğunu ilan etti.
Gece boyunca Cumhur İttifakı'nda kutlamalar yapılırken Millet İttifakı'nın ortakları sessizliğe büründü. Seçimin kaybedeni olan Meral Akşener Başkan Erdoğan'ı tebrik ettikten sonra eleştirmeye kalktı. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Kemal Kılıçdaroğlu için "Diktatör Kemal" derken partiden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da istifa istedi.
Peki CHP'de neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu hangi hesabı yapıyor? Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları ne anlama geliyor? CHP kulislerinde konuşulanları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında şöyle aktardı:
"Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla toplantı yapıyor. Seçimin muhasebesi yapılıyor ve eksiler artılar konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu neden kaybettiğinin sorusunu arıyor. Bu seçim sonrasında CHP'de dün akşam yaşananlar önemliydi. Kemal Kılıçdaroğlu MYK üyeleri ile bir araya geldi. Dün akşam bir değerlendirme toplantısı yapıldı. MYK üyeleri bu toplantıda "toplu istifa" önerisini sundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu öneriyi kabul etmedi. Bu toplantıda kullanılan "şimdilik" ifadesi dikkat çekti. 2018 yılına dönüp baktığımızda ise Kemal Kılıçdaroğlu bazı MYK üyeleri ile yollarını ayırmıştı. Partide mini bir revizyon yapmıştı. Bu seçimde bazı Genel Başkan Yardımcıları ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor.
Seçim sonuçlarından sonra 'Kılıçdaroğlu CHP'den ayrılır mı? sorusu gündemdeydi. Ancak Kılıçdaroğlu 'buradayım' mesajı verdi. Bu da açık şekilde parti içine dönük bir mesajdı. CHP Genel Başkanı olarak yola devam edeceğinin mesajını taban ve diğerlerine net şekilde verdi.
Parti içinde konuşulan önemli bir husus da; Ekrem İmamoğlu'nun yaptı açıklamalar. Ekrem İmamoğlu bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz" dedi. Bu açıklamalardan sonra Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmayı hedeflediği kulislerde konuşulan iddialar arasında yerini aldı. Hatırlanacağı üzere Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'ndan oğlum olarak bahsediyordu.
CHP'de konuşulan konulardan biri de kurultay. "38. kurultay ne zaman yapılacak?" soruları soruluyor. CHP'de kurultaylar 2 yılda bir yapılıyor ve geçtiğimiz yıl Kılıçdaroğlu bunu erteledi. Kılıçdaroğlu'nun ilçe ve il kongrelerini geç başlatarak 38. kurultayı yerel seçimlerden sonraya bırakmayı hedeflediği konuşuluyor."
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