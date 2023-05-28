CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Kemal Kılıçdaroğlu onurunla istifa et!

BAŞKAN ERDOĞAN: BAY BAY BAY KEMAL

Başkan Erdoğan da seçim zaferinin kutlandığı İstanbul Kısıklı'daki konutunun önünde bekleyen vatandaşlara hitabında "Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim; 'Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız.' Hep 'Bu sevda burada bitmez.' dedik. Öyle mi? Şimdi bak 'bay bay Kemal' diyorlar. Biz hep 'Bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz.' demiştik. Biz hep 'Hizmet eden hezimete uğramaz.' demiştik. Biz hep 'Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanetiz.' demiştik. İsterseniz buna bir üçüncü 'bay' daha ilave edebiliriz; Bay Bay Bay Kemal." demişti.