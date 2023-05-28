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CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Kemal Kılıçdaroğlu onurunla istifa et!

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Giriş Tarihi: 28.05.2023 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023
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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Kemal Kılıçdaroğlu onurunla istifa et!

Tarihi 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ağır mağlubiyet sonrası CHP'de iç savaş başladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunarak "Onurunuzla gururunuzla istifa ediniz! Kazananlara bırakın." ifadelerine yer verdi.

Dünya lideri Başkan Erdoğan karşısında girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu artık partililerin sabrını iyice tüketti.

28 Mayıs yenilgisi sonrası açıklama yapan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yüklendi.

"KILIÇDAROĞLU, GURURUNLA İSTİFA ET"

Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin genel merkezinde seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı "devam" aşıklamasını eleştirerek "Ben mi yanlış anladım? Sayın Kılıçdaroğlu devam mı dedi? İstediğin gibi muhalefeti organize ettin, kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenler de bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter. Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin, 13 yıldır umut verdiniz. Bizi bu adama mahkum ettiniz. Lütfen şu koltuk sevdalısı, gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın, onurunuzla, gururunuzla istifa ediniz! Kazananlara bırakın." çağrısında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN: BAY BAY BAY KEMAL

Başkan Erdoğan da seçim zaferinin kutlandığı İstanbul Kısıklı'daki konutunun önünde bekleyen vatandaşlara hitabında "Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim; 'Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız.' Hep 'Bu sevda burada bitmez.' dedik. Öyle mi? Şimdi bak 'bay bay Kemal' diyorlar. Biz hep 'Bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz.' demiştik. Biz hep 'Hizmet eden hezimete uğramaz.' demiştik. Biz hep 'Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanetiz.' demiştik. İsterseniz buna bir üçüncü 'bay' daha ilave edebiliriz; Bay Bay Bay Kemal." demişti.

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