Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Kandil elebaşları kimi destekliyor! Bunlar 40 yıldır gözyaşı döktürdüler

"KANDİL'İN ELEBAŞLARI KİMİ DESTEKLİYOR?"

Türkiye'nin büyümeyi ve aynı zamanda siyasi istikrarını da yakaladığını ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

"Size bir şey sormak istiyorum. HDP'nin resmi bir adayı var mı? Var mı, yok mu? Peki kimi destekliyor? Peki Kandil kimi destekliyor? Murat Karayılan kimi destekliyor? Kandil'in elebaşları kimi destekliyor? Hepsi Bay Bay Kemal'i destekliyor değil mi? Hepsi destekliyor mu? Hepsi destekliyorlar. Peki ne istiyorlar da destekliyorlar? Bunlar 40 yıldır Türkiye'de kan döktüler, insanların gözyaşını döktürdüler. Bedava mı destekliyorlar? Kara kaşımız kara gözümüz için mi destekliyorlar? Niçin destekliyorlar? Desteklemelerinin bir tek sebebi var. Hesapları var, hesaplarını görmek için. Hesapları var, hesaplarını görebilmek için. Hakkari'nin altındaki Hakurk, Hatay'ın altındaki Afrin var ya, orada 1300 kilometrelik bir bant var. O bantta bir terör devleti kurmak istiyorlar. Biz nasıl kurdurmadık? Zeytin Dalı Operasyonu ile. Biz nasıl kurdurmadık? Pençe Kilit operasyonlarıyla. Biz nasıl kurdurmadık? Barış Pınarı operasyonlarıyla, Barış Kalkanı operasyonlarıyla."

Afrin'den İdlib'e, Cerablus'tan Azez'e ve Mare'ye, El Bab ve Tel Abyad'a kadar alanda güvenli bölge oluşturduklarına değinen Soylu, "Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki. Meclis'te yaptı bunu. 'Siz buraya Mehmetçik'i gönderemezsiniz.' Ben oraya Mehmetçik'i gönderemeyeyim de Hatay'a her gün bomba mı gelsin? Antep'e her gün bomba mı gelsin? Kilis'e her gün bomba mı gelsin? Ceylanpınar'a her gün bomba mı gelsin? Akçakale'ye her gün bomba mı gelsin?" değerlendirmesini yaptı.