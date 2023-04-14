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DEVA Partisi'nde üst düzey istifa! Liste krizi sonrası kopuş sürüyor! Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat görevi bıraktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.04.2023
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DEVA Partisi’nde üst düzey istifa! Liste krizi sonrası kopuş sürüyor! Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat görevi bıraktı

Son dakika haberi | Milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından koalisyon masası cephesinde yaşanan kriz istifalara da yansıdı. Masanın ortaklarından peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ederken, bu istifaların sonuncusu DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat oldu.

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