Fatih Sultan Mehmet’in 5 asırlık gizemi! Tüm bildiklerinizi unutun: Meğer cihan padişahı…

Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmet, 1481 yılının 3 Mayıs'ında aramızdan ayrıldı, ancak ölümü hala pek çok sır barındırıyor. Tarihçilerin çoğunluğu, Fatih'in vefatının arkasında gut hastalığı olduğunu düşünse de, son zamanlarda ortaya atılan iddialar bu konuda yeni bir ışık tutuyor. Bir Alman tarihçi, Fatih Sultan Mehmet'in ölümünün ardında başka bir neden olabileceğini öne sürdü, bu iddia ise dikkate değer bir ilgi gördü.