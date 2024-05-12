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Fatih Sultan Mehmet’in 5 asırlık gizemi! Tüm bildiklerinizi unutun: Meğer cihan padişahı…

Cihan İmparatoru Fatih Sultan Mehmet, 1481 yılının 3 Mayıs'ında aramızdan ayrıldı, ancak ölümü hala pek çok sır barındırıyor. Tarihçilerin çoğunluğu, Fatih'in vefatının arkasında gut hastalığı olduğunu düşünse de, son zamanlarda ortaya atılan iddialar bu konuda yeni bir ışık tutuyor. Bir Alman tarihçi, Fatih Sultan Mehmet'in ölümünün ardında başka bir neden olabileceğini öne sürdü, bu iddia ise dikkate değer bir ilgi gördü.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 12:13
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Fatih Sultan Mehmet’in 5 asırlık gizemi! Tüm bildiklerinizi unutun: Meğer cihan padişahı…

Fatih Sultan Mehmet'in 1481 yılında vefatı, tarih sahnesinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Önde gelen tarihçiler, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden bu büyük liderin ardında kalan gizemleri aydınlatmaya çalışıyor. Çoğunluk, Fatih'in ölümünün gut hastalığından kaynaklandığına inansa da, son dönemde ortaya atılan bir iddia dikkat çekiyor. Bir Alman tarihçi, Fatih Sultan Mehmet'in ölümünde başka bir etkenin rol oynamış olabileceğini öne sürdü ve bu görüş önemli bir ilgiyle karşılandı. Bu iddia, tarihi bir figürün ölümünü çevreleyen esrarengiz noktaları tekrar gözler önüne seriyor ve uzmanların dikkatini üzerine çekiyor.

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Fatih Sultan Mehmet’in 5 asırlık gizemi! Tüm bildiklerinizi unutun: Meğer cihan padişahı…

Gizemli Ölümün Ardındaki Sır Perdesi

Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet'in ölümü üzerine yıllardır süren gizemli bir sır, tarihçileri ve araştırmacıları meşgul etmeye devam ediyor.

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Fatih Sultan Mehmet’in 5 asırlık gizemi! Tüm bildiklerinizi unutun: Meğer cihan padişahı…

1481 yılının Mayıs ayında, Gebze'de bulunan Hünkâr Çayırı'nda (Tekfur Çayırı) hayatını kaybeden Fatih Sultan Mehmet'in ölümü, birçok iddia ve spekülasyonun odak noktası olmuştur.

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Fatih Sultan Mehmet’in 5 asırlık gizemi! Tüm bildiklerinizi unutun: Meğer cihan padişahı…

Seferin Hedefi: İtalya mı, Rodos mu?

Fatih'in son yıllarında İtalya ve Rodos üzerine düzenlediği seferler ve Memlük Devleti ile yaşadığı gerilim, ölümü öncesindeki dönemin önemli gelişmelerinden biriydi.

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Fatih Sultan Mehmet’in 5 asırlık gizemi! Tüm bildiklerinizi unutun: Meğer cihan padişahı…

Ancak, hangi yöne bir sefer düzenlediği tam olarak netleşmemiş olup, İtalya'ya mı yoksa Rodos'a mı gittiği hala tartışmalı bir konu olarak kalmıştır.

ir.