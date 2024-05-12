12 Mayıs 2024, Pazar
Buse Terim adeta bir deri bir kemik kaldı! Tek yöntemle 26 kiloyu sildi attı
Buse Terim, son zamanlarda 26 kilo vererek fit bir görünüme ulaştı. Uyguladığı diyet formülüyle fazla kilolarından kurtulan Terim, zayıflamasının sırrını paylaştı. Yoğun ilgi gören bu diyet formülü, zayıflamak isteyenlere umut kaynağı oldu. İşte detaylarıyla Buse Terim'e cayır cayır kilo verdiren yöntem...
Giriş Tarihi: 12.05.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 16:09
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