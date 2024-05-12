Buse Terim adeta bir deri bir kemik kaldı! Tek yöntemle 26 kiloyu sildi attı

Buse Terim, kilo verme yolculuğunda gösterdiği başarıyla, zayıflamak isteyen birçok insana umut ışığı oldu. Geçmişte fazla kilolarıyla gündeme gelen Fatih Terim'in kızı olan Buse Terim, uyguladığı diyet programı sayesinde tam 26 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu. Bu dikkat çekici başarısıyla sosyal medyada da büyük ilgi gören Buse Terim, sağlıklı yaşam ve zayıflama konularında ilham verici bir örnek olmaya devam ediyor.