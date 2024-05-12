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Buse Terim adeta bir deri bir kemik kaldı! Tek yöntemle 26 kiloyu sildi attı

Buse Terim, son zamanlarda 26 kilo vererek fit bir görünüme ulaştı. Uyguladığı diyet formülüyle fazla kilolarından kurtulan Terim, zayıflamasının sırrını paylaştı. Yoğun ilgi gören bu diyet formülü, zayıflamak isteyenlere umut kaynağı oldu. İşte detaylarıyla Buse Terim'e cayır cayır kilo verdiren yöntem...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 16:09
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Buse Terim adeta bir deri bir kemik kaldı! Tek yöntemle 26 kiloyu sildi attı

Buse Terim, kilo verme yolculuğunda gösterdiği başarıyla, zayıflamak isteyen birçok insana umut ışığı oldu. Geçmişte fazla kilolarıyla gündeme gelen Fatih Terim'in kızı olan Buse Terim, uyguladığı diyet programı sayesinde tam 26 kilo vererek fit bir görünüme kavuştu. Bu dikkat çekici başarısıyla sosyal medyada da büyük ilgi gören Buse Terim, sağlıklı yaşam ve zayıflama konularında ilham verici bir örnek olmaya devam ediyor.

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Buse Terim adeta bir deri bir kemik kaldı! Tek yöntemle 26 kiloyu sildi attı

Buse Terim'in Kilo Vermeye Yönelik Beslenme Alışkanlıkları

Buse Terim, kilo verme yolculuğunda aralıklı oruç yöntemini tercih ediyor. Sosyal medyada aktif olan Terim, beslenme alışkanlıklarını paylaşarak takipçilerine ilham veriyor.

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Buse Terim adeta bir deri bir kemik kaldı! Tek yöntemle 26 kiloyu sildi attı

Günde sadece iki öğün yemek yiyen Terim, sabah 11:00-12:00 ve akşam 16:00-17:00 arasında besleniyor. Protein açısından zengin besinler tercih eden Terim, et, balık ve tavuk gibi besinlerle malzemeli salata tüketiyor.

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Buse Terim adeta bir deri bir kemik kaldı! Tek yöntemle 26 kiloyu sildi attı

Azim ve İradeyle Zayıflama

Terim, zayıflamanın sırrını irade ve azimde buluyor. Kendine bir hedef koyduktan sonra başarılamayacak bir şeyin olmadığını savunan Terim, istek ve kararlılıkla her şeyin mümkün olduğunu vurguluyor. Ayrıca düzenli olarak spor yapmaya da önem veriyor.

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Buse Terim adeta bir deri bir kemik kaldı! Tek yöntemle 26 kiloyu sildi attı

Aralıklı Diyet: Sağlıklı Beslenme Yolculuğunda Adım Adım

Aralıklı diyet, günün 24 saati içinde sadece 2 öğün beslenmeyi öngörüyor.