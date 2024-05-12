12 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Para transferinde yeni sistem! Artık daha basit: IBAN havale EFT FAST

Para transferinde yeni sistem! Artık daha basit: IBAN havale EFT FAST

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal teknolojiler alanındaki yenilikçi adımlarını sürdürerek günlük yaşamımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Son olarak, FAST sistemine entegre edilen ve adeta bir devrim niteliği taşıyan Ödeme İste Katman Servisi, finansal işlemleri bir üst seviyeye taşıyor. Bu yeni hizmet sayesinde, alacaklılar artık borçlularına anlık ödeme talepleri gönderebilecek, finansal ilişkilerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 12:38
  • 1
  • 10
Para transferinde yeni sistem! Artık daha basit: IBAN havale EFT FAST

Finansal teknolojilerdeki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından piyasaya sürülen Ödeme İste Katman Servisi, kişisel ödemelerde devrim niteliğinde bir adımı temsil ediyor. Bu yenilikçi hizmet, özellikle bireyler arasındaki ödeme işlemlerini hedef alarak, alacaklının girişimiyle başlatılabilen bir süreci sunuyor. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan haberleşme ve onay mekanizmalarını kullanıcılara sunan bu servis, para transfer işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Bu adım, finansal teknolojilerin günlük hayatımıza sağladığı kolaylığı bir kez daha vurguluyor.

  • 2
  • 10
Para transferinde yeni sistem! Artık daha basit: IBAN havale EFT FAST

Kişisel Ödemelerin Yeni Yıldızı: Ödeme İste Katman Servisi, finansal teknolojilerde önemli bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkıyor.

  • 3
  • 10
Para transferinde yeni sistem! Artık daha basit: IBAN havale EFT FAST

Özellikle kişisel ödemeleri hedefleyen bu hizmet, kullanıcıların alacaklı olarak ödeme taleplerini başlatmalarını sağlayarak, finansal işlemleri daha da kolaylaştırıyor.

  • 4
  • 10
Para transferinde yeni sistem! Artık daha basit: IBAN havale EFT FAST

Hızlı ve Güvenli Para Transferleri: İki kişi arasındaki ödeme işlemlerini alacaklının inisiyatifiyle başlatılmasını mümkün kılan Ödeme İste Katman Servisi, para transferlerini hızlı ve güvenli bir hale getiriyor.

  • 5
  • 10
Para transferinde yeni sistem! Artık daha basit: IBAN havale EFT FAST

Gerekli iletişim ve onay mekanizmalarını sağlayarak kullanıcılarına kolaylık sunan bu sistem, farklı alanlarda da kullanılacak potansiyele sahip.