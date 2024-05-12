Para transferinde yeni sistem! Artık daha basit: IBAN havale EFT FAST

Finansal teknolojilerdeki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından piyasaya sürülen Ödeme İste Katman Servisi, kişisel ödemelerde devrim niteliğinde bir adımı temsil ediyor. Bu yenilikçi hizmet, özellikle bireyler arasındaki ödeme işlemlerini hedef alarak, alacaklının girişimiyle başlatılabilen bir süreci sunuyor. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan haberleşme ve onay mekanizmalarını kullanıcılara sunan bu servis, para transfer işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Bu adım, finansal teknolojilerin günlük hayatımıza sağladığı kolaylığı bir kez daha vurguluyor.