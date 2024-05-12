HaberlerGaleriPara transferinde yeni sistem! Artık daha basit: IBAN havale EFT FAST
Para transferinde yeni sistem! Artık daha basit: IBAN havale EFT FAST
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal teknolojiler alanındaki yenilikçi adımlarını sürdürerek günlük yaşamımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Son olarak, FAST sistemine entegre edilen ve adeta bir devrim niteliği taşıyan Ödeme İste Katman Servisi, finansal işlemleri bir üst seviyeye taşıyor. Bu yeni hizmet sayesinde, alacaklılar artık borçlularına anlık ödeme talepleri gönderebilecek, finansal ilişkilerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyacak.