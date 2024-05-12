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Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Türkiye’den İsrail’e sert tepki! Katil İsrail’in Dışişleri Bakanı Katz Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de skandala sert tepki göstererek, sosyal medya adresinden " İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür." dedi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Bakanlık, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan (Recep Tayyip) Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. Türkiye, İsrail'in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor, İsrail'in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde kararlı adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asılsız iddialarla, saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur. Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, Filistinliler kendi ülkelerinde, kendi devletlerine sahip olana dek Türkiye'nin bu haklı davayı savunacağı vurgulandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Başkan Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmuştu.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki gösterdi.

Çelik paylaşımında "İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür. O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek. İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz. Zalim, barbar ve kışkırtıcı siyasetiniz hukuk önünde mahkum olacak." ifadelerini kullandı.

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