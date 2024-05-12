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Haberler Galeri 1993 1995 1997 2000 2005 2008 SGK girişine emeklilik tablosu oluştu! Yaş gün prim formülüyle gümüş fırsat

1993 1995 1997 2000 2005 2008 SGK girişine emeklilik tablosu oluştu! Yaş gün prim formülüyle gümüş fırsat

Emeklilik, bireylerin çalışma hayatlarının sonunda rahat bir geçiş yapabilmeleri için kritik bir dönemdir. Bu süreç, her ülkede farklı sosyal güvenlik sistemleri tarafından belirlenen kriterlere bağlı olarak şekillenir. SGK gibi resmi kurumların sunduğu emeklilik hesaplama araçları, bireylerin bu süreci planlamalarına yardımcı olur. Bu araçlar, kişilerin çalışma geçmişi, prim ödemeleri ve emeklilik yaşları gibi faktörleri dikkate alarak emeklilik maaşı ve emeklilik tarihi gibi önemli bilgileri sunar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 10:43
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1993 1995 1997 2000 2005 2008 SGK girişine emeklilik tablosu oluştu! Yaş gün prim formülüyle gümüş fırsat

Her ülkenin emeklilik sistemi kendine özgüdür ve belirli emeklilik yaşları ile hizmet süreleri bulunmaktadır. Emeklilik için gereken koşullar genellikle belirli bir yaşa ulaşma, uzun yıllar boyunca kesintisiz çalışma ve düzenli prim ödemeleri gibi faktörleri içermektedir.


Bu koşullar, ülkenin sosyal güvenlik sistemi ve emeklilik kuralları tarafından belirlenir ve bireylerin emeklilik hakkını elde etmek için önemli etkenlerdir.

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1993 1995 1997 2000 2005 2008 SGK girişine emeklilik tablosu oluştu! Yaş gün prim formülüyle gümüş fırsat

ERKEKLER İÇİN TABLO

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

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1993 1995 1997 2000 2005 2008 SGK girişine emeklilik tablosu oluştu! Yaş gün prim formülüyle gümüş fırsat

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

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1993 1995 1997 2000 2005 2008 SGK girişine emeklilik tablosu oluştu! Yaş gün prim formülüyle gümüş fırsat

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş

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1993 1995 1997 2000 2005 2008 SGK girişine emeklilik tablosu oluştu! Yaş gün prim formülüyle gümüş fırsat

24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş

24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş

09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş

08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok