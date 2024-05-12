Galatasaray Fenerbahçe'nin yıldızını bitiriyor! Transfere ses getirecek hamle! İmza an meselesi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonun bitimine sayılı maç kala gelecek sezon lig ve Avrupa'da başarı hedefiyle kadro planlaması yapan Galatasaray'da hazırlıklar başladı. Bu sezon attığı birçok golle Fenerbahçe'yi ipten alan Michy Batshuayi'yi gözüne kestiren sarı-kırmızılılar sözleşmesi bitecek Belçikalı yıldızın transferini bitirmek istiyor. İşte detaylar...