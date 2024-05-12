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Galatasaray Fenerbahçe'nin yıldızını bitiriyor! Transfere ses getirecek hamle! İmza an meselesi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonun bitimine sayılı maç kala gelecek sezon lig ve Avrupa'da başarı hedefiyle kadro planlaması yapan Galatasaray'da hazırlıklar başladı. Bu sezon attığı birçok golle Fenerbahçe'yi ipten alan Michy Batshuayi'yi gözüne kestiren sarı-kırmızılılar sözleşmesi bitecek Belçikalı yıldızın transferini bitirmek istiyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 14:56
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Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızını bitiriyor! Transfere ses getirecek hamle! İmza an meselesi

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya lider konumda giren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızını bitiriyor! Transfere ses getirecek hamle! İmza an meselesi

Sarı-kırmızılıların en yakın rakibi Fenerbahçe ile 6 puanlık bir fark bulunuyor.

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Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızını bitiriyor! Transfere ses getirecek hamle! İmza an meselesi

Geride kalan süreçte G.Saray, 35 maçta 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 96 puan topladı.

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Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızını bitiriyor! Transfere ses getirecek hamle! İmza an meselesi

Teknik direktör Okan Buruk'la birlikte bu sezon rekorları egale eden G.Saray, iç sahada 18'de 18 yaptı.

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Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldızını bitiriyor! Transfere ses getirecek hamle! İmza an meselesi

Ayrıca ligin ikinci yarısındaki tüm maçları kazanarak toplam 16 maçlık seri oluşturdu.