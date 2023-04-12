CHP’de Sadullah Ergin krizi | Listeden çıkarılacak mı? CHP bir grup harekete mi geçti?

Peki Sadullah Ergin CHP listelerinden çıkarılacak mı? CHP'li bazı isimler Ergin hakkında açıklama mı yapacak? CHP'de liste rahatsızlığı ne kadar sürtecek? Özkan Özcan'ın aktardıkları:

"CHP'nin SK'ya sunduğu liste parti içini karıştırmış durumda. Sadullah Ergin'in Ankara 1. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmesi büyük bir krize neden oldu. CHP'liler Sadullah Ergin'in listelerde olmasına isyan etti. CHP'li seçmenler Çankaya bölgesinden en düşük oyu vereceklerinin altını çiziyor.