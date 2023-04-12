CHP’de Sadullah Ergin krizi | Listeden çıkarılacak mı? CHP bir grup harekete mi geçti?
Kemal Kılıçdaroğlu partisine öyle bir liste sürprizi yaptı ki ortalık karıştı. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olması büyük kriz çıkardı. İlk şoku atlatan CHP'liler Ergin'in adaylığına peş peşe tepki gösterdi. Öyle ki CHP'lilierin oy vermeyecekleri de söylendi ve arşivler açıldı. Kılıçdaroğlu'nun Ergin'e ‘bakan değil, milletvekili bile olamazsın’ dediği, Meclis'te CHP'liler tarafından protesto ettiği o görüntüler ortaya çıktı. Peki tepkilerin hedefindeki Sadullah Ergin aday listesinden çıkarılacak mı? Kulislerde CHP'de bir grubun açıklama hazırlığında olduğu iddiası var. Detayları A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.
HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı yaptığı dönemde "Senden vekil olmaz" diyerek yerden yere vurduğu Sadullah Ergin'i kendi elleriyle listeye yazıp vekil adayı yaptı. Partisini birbirine kattı.
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP listesinde, DEVA Partisi kontenjanından Ankara 1. Bölge 4. sıradan aday gösterildi. Ancak Ergin bakanlık yaptığı dönemde CHP'lilerin bir numaralı düşmanıydı. Öyle ki Meclis'te defalarca protesto edilmişti. Belli ki Kılıçdaroğlu Ergin için sıraladığı sert sözlerini unutmuştu ama arşivler unutmadı.
Ergin sürprizi karşısında ilk şoku atlatan CHP'liler ise sosyal medyadan tepki yağdırdı. Ergin'in de aralarında bulunduğu 7 isim kendilerini FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla itham eden CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek hakkında iftira suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Çiçek hakkında 7 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı. Çiçek'in avukatlığını da yapan kızı İrem Çiçek sosyal medya hesabından davayı hatırlattı, "CHP seçmeni unutmayacak ve bu listeye gerekli cevabı verecektir" notu ile paylaştı.
Peki Sadullah Ergin CHP listelerinden çıkarılacak mı? CHP'li bazı isimler Ergin hakkında açıklama mı yapacak? CHP'de liste rahatsızlığı ne kadar sürtecek? Özkan Özcan'ın aktardıkları:
"CHP'nin SK'ya sunduğu liste parti içini karıştırmış durumda. Sadullah Ergin'in Ankara 1. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmesi büyük bir krize neden oldu. CHP'liler Sadullah Ergin'in listelerde olmasına isyan etti. CHP'li seçmenler Çankaya bölgesinden en düşük oyu vereceklerinin altını çiziyor.
Yaşar Okuyan'ın içinde olduğu bir grup CHP'ye oy vermeyeceğini açıklayacak. Bunu bu hafta deklare etmesini bekliyoruz. Ankara kulislerinde konuşulan son durum ise Sadullah Ergin'in listelerden çıkarılmayacağı yönünde. Bunun nedeni ise Kemal Kılıçdaraoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı desteğine karşılık DEVA'ya listelerden yer verdi.
Kılıçdaroğlu'nun Sadullah Ergin ile ilgili bir adım atması durumunda DEVA Partisi mensupları Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğini belirtiyor. CHP'li Oguz Kaan Salıcı kararlarının arkasında olduğunu altını çizerken Sadullah Ergin ise CHP'ye yüklenmenin anlamsız olduğunu tasarrufun DEVA'da olduğunu söyledi."
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