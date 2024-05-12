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İslam Bilginleri İstişare Toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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İslam Bilginleri İstişare Toplantısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Dünya İslam Bilginleri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Gazze'nin imha kapına dönüştüğünü söyleyen Başkan Erdoğan, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana insanlık tarihin en vahşi katliamlarından biri yaşanıyor. İsrail masum kanı dökmeye devam ediyor. 15 bin çocuk acımasızca katledildi. 35 bin Filistinli kardeşlerimiz şehit edildi. 2 milyon insan evinden yurdundan göçe zorlandı. 7 Ekim öncesinde zaten bir açık hava hapishanesi olan Gazze son 219 gündür örneğini sadece Hitler Almanyası'nda gördüğümüz imha kampına dönüştü" dedi.

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Başkan Erdoğan Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi'nin açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları:

Dünyanın farklı ülkelerinde anneler sevdikleriyle birlikte bu özel günü kutluyor ancak Filistinli anneler, İsrail'in katlettiği ciğerparelerinin beyaz kefenlerine sarılarak bu günü geçiriyor.

Sivil yerleşim yerlerine bombalar yağdırıldı. İnsan haklarına dair tüm kurallar ayaklar altına alındı. Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmaya çalışan 150 tane gazeteci İsrail tarafından öldürüldü. Bir barbarlıkla karşı karşıyayız. İnsanı insanlığından utandıracak ne kadar işkence varsa geride bıraktımız günlerde Gazze'de işlenmiştir. Bunlar gizli saklı değil tüm dünyaya canlı yayınlarla izlettirilmiştir.

Bize insan haklarından bahsedenlerin 35 bin Gazzeliyi katledenlere destek verdiklerini gördük.


Programı takip eden A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, konuya ilişkin bilgi verdi.


A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın açıklamarı şöyle: "Başkan Erdoğan bugün İstanbuul'dan çalışmalarını sürdürüyor. Az sonra bizim bulunduğumuz noktada Dolmabahçe'de olacak. Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi'nin bugün açılışı gerçekleştirilecek. Yarın da bu zirvenin devam edeceğini söyleyelim. Bu zirve hem Cumhurbaşkanlığı hem de Diyanet işleri Başkanlığı tarafından düzenleniyor.

Özellikle burada ki gündem maddesinin Gazze olması bekleniyor. Özellikle dünyadan temsilcilerin katılacağı bu zirvede Gazze ile ilgili nasıl bir çözüm bulunabilir? Neler yapılabilir? İşte İslam bilginleri bunu konuşacak.

Şüphesiz ki Başkan Erdoğan Gazze mesajını buradan dünyaya verecek. 52 ülkeden 90 temsilci katılacak. Sadece Gazze değil İslamafobi'de konuşulacak. Zirvenin başlangıcı 18.30'da gözüküyor. Birazdan Başkan Erdoğan'ın Dolmabahçe Ofisinde olup bir açıklama yapmasını bekliyoruz."

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