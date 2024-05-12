İslam Bilginleri İstişare Toplantısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar...

Başkan Erdoğan Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi'nin açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları:

Dünyanın farklı ülkelerinde anneler sevdikleriyle birlikte bu özel günü kutluyor ancak Filistinli anneler, İsrail'in katlettiği ciğerparelerinin beyaz kefenlerine sarılarak bu günü geçiriyor.

Sivil yerleşim yerlerine bombalar yağdırıldı. İnsan haklarına dair tüm kurallar ayaklar altına alındı. Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmaya çalışan 150 tane gazeteci İsrail tarafından öldürüldü. Bir barbarlıkla karşı karşıyayız. İnsanı insanlığından utandıracak ne kadar işkence varsa geride bıraktımız günlerde Gazze'de işlenmiştir. Bunlar gizli saklı değil tüm dünyaya canlı yayınlarla izlettirilmiştir.

Bize insan haklarından bahsedenlerin 35 bin Gazzeliyi katledenlere destek verdiklerini gördük.





Programı takip eden A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, konuya ilişkin bilgi verdi.