MHP Lideri Devlet Bahçeli’den ’Zillet koalisyonuna’ tepki: Karın ağrıları savunma sanayindeki başarılar

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünün Türkiye'nin atağa kalkışına sahne olacağının altını çizen Bahçeli, "Hiç kuşku yoktur ki, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü Türkiye'nin atağa kalkışına, geleceği kucaklayarak güçlü atılımlar yapmasına sahne olacaktır. 10 Nisan 2023 tarihinde İstanbul Tuzla'da ilk yerli ve milli uçak gemimiz olan TCG Anadolu'nun hizmete alınması ve 3 adet MİGREM Firkateynleri Saç Kesme Töreni istikbale daha umutlu bakmamamızın temel dayanaklarından sadece bir kısmıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte şahit olduğumuz manzara hakikaten tarihi bir gelişme, makûs talihin tersine döndüğünü gösteren kararlı ve sevindirici bir ilerleyiştir. Ülkemiz her alanda gözlemlenen diriliş hamleleriyle, her zeminde parlayan yükseliş dinamizmiyle ve süreklilik içeren kalkınma azmiyle hepimizin göğsünü kabartmakta, milli gururu okşamaktadır. Pek çok engellemeye rağmen, Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonunun harcı şevkle karılmakta, önümüzdeki yüzyılın temelleri canla başla kazılmaktadır. Nitekim yüzyıllara sari prangalar peş peşe kırılmaktadır. Ayak bağı olarak değerlendirilebilecek kronik sorun başlıkları teker teker çözülmektedir. Türkiye'miz uzun bir süredir mucizevi bir gelişme ve serpilme güzergahındadır. Vatan ve millet sevgisiyle kalbi çarpan her vatandaşımız bu tablodan elbette övünmekte ve bahtiyarlık duymaktadır." ifadelerini kullandı.