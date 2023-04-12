İYİ Parti listelerinde para skandalı! İstifalar peş peşe geliyor: Davamızı hiç paraya sattılar
7'li koalisyonun ortaklarından olan İYİ Parti'de hareketli günler yaşanıyor. 9 Nisan'da YSK'ya sunulan İYİ Parti listelerindeki alicengiz oyunu ağızları açık bıraktı. Birçok ildeki temayül yoklamaları hile ve usulsüzlükle anılırken, istifalar arka arkaya geldi. Özellikle Bursa, Antalya ve İzmir'deki temayüllerde rahatsızlık üst seviyeye ulaştı.
Her fırsatta demokrasi ve "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" vurgusu yapan İYİ Parti'deki milletvekili aday listesi, parti içinde kıyameti kopardı. Birçok ildeki temayüllerde görülen hile ve usulsüzlükler teşkilatları isyan ettirdi.
İzmir'deki temayül yoklamasına "uyduruk" diyerek tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de "Bunu bile bile meşru kabul etti" diyerek tepki gösterdi.
"HATA, HİLEDEN ONURLUDUR"
Antalya'daki temayül yoklaması da ince oyunlara sahne oldu. Milletvekili adayı olabilmek için görevinden ayrılan eski Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya adaylığından feragat ederek İYİ Parti'den ayrıldı.
Temayül yoklamalarında büyük usulsüzlükler döndüğünü belirten Kocakaya, "Hata yapmak, hile yapmaktan çok daha onurluca bir eylemdir" diyerek ortaya çıkan tabloya isyan etti.
"ŞAHSİ MENFAATLER..."
İYİ Parti'nin Konya listesi de skandallara anılıyor. Milletvekili aday listesinin 5. sırasında yer alan Süleyman Şenol da hem adaylıktan çekildi hem partisinden istifa etti.
İYİ Parti'de şahsi menfaatlerin döndüğünü ve akıl tutulması yaşandığını vurgulayan Şenol, "Mensubu olduğum partinin ve liderinin ülkenin geleceğine yön verebilecek bir yetkinliğe ve güvenilirliğe sahip olmadığını göstermesi sebepleriyle İYİ Parti'den istifa ediyorum" dedi.
"CİDDİ PARALAR DÖNDÜ"
İYİ Parti listelerindeki krizin bir diğer noktası Şanlıurfa oldu.
Akşener'in kendisine "Seni Ankara'da milletvekili olarak görmek istiyorum" diyerek söz verdiğini, bu sebeple İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'ndan istifa ederek milletvekili adayı olduğunu belirten Fedai Çakmaklı, "Maalesef ciddi paraların döndüğünü, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Davamızı hiç paraya sattılar. Arkamdan büyük istifalar gelecek" ifadelerini kullandı.
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