İYİ Parti listelerinde para skandalı! İstifalar peş peşe geliyor: Davamızı hiç paraya sattılar

Akşener'in kendisine "Seni Ankara'da milletvekili olarak görmek istiyorum" diyerek söz verdiğini, bu sebeple İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'ndan istifa ederek milletvekili adayı olduğunu belirten Fedai Çakmaklı, "Maalesef ciddi paraların döndüğünü, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Davamızı hiç paraya sattılar. Arkamdan büyük istifalar gelecek" ifadelerini kullandı.