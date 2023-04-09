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İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2023
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İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu

Son dakika haberi...14 Mayıs seçimlerine gidilirken İYİ Parti aday listesi kesinleşti. İdris Naim Şahin Ordu 1. sırada yer alırken, Gökhan Zan da listede yer buldu.

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