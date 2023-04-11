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İyi Parti'nin küfürbaz Lütfü Türkkan’ı milletvekili aday göstermesine şehit ailelerinden sert tepki: Şehit toprağına hangi yüzle basacaklar
Bingöl'de şehit kardeşine ağır küfürler eden İyi Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, İyi Parti tarafından yeniden Kocaeli 1. sıra Milletvekili adayı gösterildi. Küfürbaz Türkkan'ın yeniden aday gösterilmesine şehit aileleri tepki gösterdi. Trabzon'da 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül de, "Akşener, Lütfü Türkkan'ı birinci sıradan aday göstermekle, 6'lı Masa'nın amaçlarını da ortaya koydu. Bu millet size o merminin de PKK ile beraberliğinizin hesabını da sandıkta soracak" dedi.