İyi Parti'nin küfürbaz Lütfü Türkkan’ı milletvekili aday göstermesine şehit ailelerinden sert tepki: Şehit toprağına hangi yüzle basacaklar

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül "2 yıl önce Bingöl'de şehidimizin kardeşine küfür ve hakaret eden küfürbaz İyi Parti Milletvekili, partisi tarafından yeniden ödüllendirilerek Kocaeli'nde 1.sıra milletvekili adayı yapılıyor. Bu olay çok farklı tasarlanmış. Çünkü geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kürsüden neden mermi savurduğunun anlamı ortaya çıktı. Öncelikle bu millet size o merminin hesabını soracak .Ayrıca, üstüne üstlük şehit yakınına ve o hareketiyle tüm şehit ailelerine küfür etmiş olan Türkkan'ı yeniden Kocaeli 1.sıra milletvekili adayı yapılması 6'lı masanın amaçlarını ortaya koydu. Sizler bu Türk Milletiyle dalga geçemesiniz. PKK ile beraber olsanız da, talimat alsanız da yüce Türk milleti size sandıkta hesap soracaktır." dedi