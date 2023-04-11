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Haberler Galeri İyi Parti'nin küfürbaz Lütfü Türkkan’ı milletvekili aday göstermesine şehit ailelerinden sert tepki: Şehit toprağına hangi yüzle basacaklar

İyi Parti'nin küfürbaz Lütfü Türkkan’ı milletvekili aday göstermesine şehit ailelerinden sert tepki: Şehit toprağına hangi yüzle basacaklar

Bingöl'de şehit kardeşine ağır küfürler eden İyi Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, İyi Parti tarafından yeniden Kocaeli 1. sıra Milletvekili adayı gösterildi. Küfürbaz Türkkan'ın yeniden aday gösterilmesine şehit aileleri tepki gösterdi. Trabzon'da 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül de, "Akşener, Lütfü Türkkan'ı birinci sıradan aday göstermekle, 6'lı Masa'nın amaçlarını da ortaya koydu. Bu millet size o merminin de PKK ile beraberliğinizin hesabını da sandıkta soracak" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 11.04.2023 08:32
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İyi Parti’nin küfürbaz Lütfü Türkkan’ı milletvekili aday göstermesine sehit ailelerinden sert tepki: Şehit toprağına hangi yüzle basacaklar

14 Mayıs 2023 genel seçimlerine sayılı günler kala partiler milletvekili aday listelerini şekillendirerek YSK'ya sundu. Son günlerde istifaların ve tartışmaların merkezindeki İYİ Parti'de tepkilerin odağındaki isim olan ve 5 Kasım 2021 yılında Bingöl'de bir şehit yakınına ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tekrar Kocaeli'nden 1. sıra milletvekili adayı oldu. Trabzon'da şehit aileleri ve yakınları bu duruma tepki gösterdi.

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İyi Parti’nin küfürbaz Lütfü Türkkan’ı milletvekili aday göstermesine sehit ailelerinden sert tepki: Şehit toprağına hangi yüzle basacaklar

Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül "2 yıl önce Bingöl'de şehidimizin kardeşine küfür ve hakaret eden küfürbaz İyi Parti Milletvekili, partisi tarafından yeniden ödüllendirilerek Kocaeli'nde 1.sıra milletvekili adayı yapılıyor. Bu olay çok farklı tasarlanmış. Çünkü geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kürsüden neden mermi savurduğunun anlamı ortaya çıktı. Öncelikle bu millet size o merminin hesabını soracak .Ayrıca, üstüne üstlük şehit yakınına ve o hareketiyle tüm şehit ailelerine küfür etmiş olan Türkkan'ı yeniden Kocaeli 1.sıra milletvekili adayı yapılması 6'lı masanın amaçlarını ortaya koydu. Sizler bu Türk Milletiyle dalga geçemesiniz. PKK ile beraber olsanız da, talimat alsanız da yüce Türk milleti size sandıkta hesap soracaktır." dedi

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İyi Parti’nin küfürbaz Lütfü Türkkan’ı milletvekili aday göstermesine sehit ailelerinden sert tepki: Şehit toprağına hangi yüzle basacaklar

2009 yılında Muğla Dalaman Hava Meydanları Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken şehit düşen Hava Ulaştırma Er Selim İşler'in babası ve aynı zamanda Trabzon Şehit aileleri derneği başkanı Şeref İşler, şehit yakınına küfür eden küfürbaz Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Genel başkanı Meral Akşener tarafından yeniden Kocaeli'nden 1.sıra aday göstermesine tepki gösterdi.

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İyi Parti’nin küfürbaz Lütfü Türkkan’ı milletvekili aday göstermesine sehit ailelerinden sert tepki: Şehit toprağına hangi yüzle basacaklar

Şehit babası ve Trabzon Şehit aileleri derneği başkanı Şeref İşler, "Geçmişte şehit yakınına küfür eden kişiyi partisi ödüllendirme anlamında yeniden Kocaeli'nde 1.sıradan milletvekili adayı koyması çok manidardır. Şehitlerimize kim el uzatıyorsa, küfrediyorsa benim için Türkiye toprakları içerisinde ve TBMM'de yeri yoktur, olmamalıdır. Allah bunları kahreylesin.

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İyi Parti’nin küfürbaz Lütfü Türkkan’ı milletvekili aday göstermesine sehit ailelerinden sert tepki: Şehit toprağına hangi yüzle basacaklar

Aynı partinin lideri kürsüden etrafa savurduğu mermilerin amacı ortaya çıktı. Bunlar kesinlikle PKK terör örgütüyle, HDP ile hareket ediyor. Talimatları da almaya başlamışlar. HDP ne derse onu yapmak zorunda kaldılar. Fakat biz şehitlerimizi yolda bulmadık. Şehitlerimiz onların birlikte ittifak yaptıkları HDP, PKK ile çatışırken vatanımızı, bayrağımız için şehit oldular.