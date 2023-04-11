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Son dakika | İYİ Parti'de istfa dalgası! İYİ Parti Kırklareli milletvekili adayı Kahraman da bıraktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2023
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Son dakika | İYİ Parti’de istfa dalgası! İYİ Parti Kırklareli milletvekili adayı Kahraman da bıraktı

Kırklareli'de İYİ Parti 3'üncü sıra milletvekili adayı Hilmi Kahraman, adaylıktan istifa etti. Kahraman, yazılı açıklamasında, "3 Mart'ta; bize adaylık konusunda dayatma yapılıyor deyip masadan kalkan iradenin, Kırklareli'de aday adayı dahi olmayan bir kişiyi aday olarak dayatması kabul edilemez ve doğru değil." ifadelerini kullandı.

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