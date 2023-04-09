CHP ve İYİ Parti’nin listelerinde dikkat çeken isimler! A Haber’de tek tek masaya yatırıldı: FETÖ’cü artıklar... | FOX TV’nin sahibinin kızı da aday

Halen artıkları var maalesef Yargıtay'ın içinde bazı küçük de olsa varlar. Bu seçimleri bekliyorlar. Kendilerini çok gizli bir şekilde saklamaya çalışıyorlar. FETÖ'cü artıklar ama şu an renklendirilmiş kendilerini İYİ Parti'den Gelecek'ten DEVA'dan göstermeye çalışanlar özellikle milliyetçi muhafazakar oldukları için İYİ Parti'nin altında çok var yargı alanında konuşuyorum.