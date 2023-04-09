CHP ve İYİ Parti'nin listelerinde dikkat çeken isimler! A Haber'de tek tek masaya yatırıldı: FETÖ'cü artıklar... | FOX TV'nin sahibinin kızı da aday
Son dakika haberi... Partiler aday listelerini YSK’ya teslim etti. CHP ve İYİ Parti'deki tartışmalı isimler tepki çekti. A Haber canlı yayınında “Canan Barlas ile Gündem” programında konu detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.
Türkiye hızla 14 Mayıs seçimlerine gidiyor. Partiler aday listelerini YSK'ya teslim etti.
CHP ve İYİ Parti'de liste krizi yaşanıyor. Tartışmalı isimler tepki çekti.
İYİ Parti'de istifa dalgası büyüyor.
Saadet, DEVA, Gelecek ve DP seçime CHP listelerinden girecek. CHP tabanı 4 parti için ne diyor?
İSİMLER TEK TEK MASAYA YATIRILDI
A Haber canlı yayınında "Canan Barlas ile Gündem" programında konu detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
CHP'DE KAZAN KAYNIYOR
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman: CHP'de 2 gündür kazan kaynıyor. Çok büyük kavgalar var. Küçük partilere 80 kontenjan verildi. Ciddi bir rakam. Sadullah Ergin'in de aralarında bulunduğu eski AK Partililer ayrı bir grup oldular. CHP'den AK Partililer seçilecek diye bir tartışma başlattılar.
AYNI EVDE İKİ PARTİ! FOX TV'NİN SAHİBİNİN KIZI...
Bir CHP'li Erdoğan Toprak kendisi İstanbul'dan aday eşi de İYİ Parti'den aday avukat eşi Ece Güner İstanbul 2'nci bölge 4'üncü sıra. FOX TV'nin sahibini kızı bu.
"FETÖ'CÜ ARTIKLAR!"
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: Sadullah Ergin, 2011-2012 yıllarında keşke o zaman konuşabilseydik bütün yargı sistemini FETÖ ile bu kadar büyümesine birçok ilde başsavcılıklar komisyon başkanlıkları Yargıtay'ın içine HSK'nın içine Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatlarının içine FETÖ'nün en önemli kişileri maalesef yükseltildi orada palazlandırıldı sonra da 2012 MİT soruşturmaları dahil 2013 emniyet yargı sürecinde zaten süreç ondan sonra da o ekip darbe sürecine kadar maalesef götürdü.
Halen artıkları var maalesef Yargıtay'ın içinde bazı küçük de olsa varlar. Bu seçimleri bekliyorlar. Kendilerini çok gizli bir şekilde saklamaya çalışıyorlar. FETÖ'cü artıklar ama şu an renklendirilmiş kendilerini İYİ Parti'den Gelecek'ten DEVA'dan göstermeye çalışanlar özellikle milliyetçi muhafazakar oldukları için İYİ Parti'nin altında çok var yargı alanında konuşuyorum.
İletişimci-Yazar Ali Saydam: CHP'nin içinde hala FETÖ'ye ve PKK gibi terör örgütlerine sempati besleyenlere karşı bir duyarlılık var demektir bu.
Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemi ile yaptığı işler arasında bir çelişki yok bence.
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