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İYİ Parti'nin maskesi düştü! Aytun Çıray yaşanan çöküşün nedenini böyle açıkladı: Şehidin bacısına küfrettin

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Giriş Tarihi: 09.04.2023 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
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İYİ Parti’nin maskesi düştü! Aytun Çıray yaşanan çöküşün nedenini böyle açıkladı: Şehidin bacısına küfrettin

İYİ Partili Aytun Çıray dün yaptığı paylaşımda adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Çıray, bugün yaptığı paylaşımda oylarının baraj altına düştüğünü ve bunun sorumlusunun Lütfü Türkkan olduğunu ifade eden paylaşımlarda bulundu.

Türkiye, 14 Mayıs günü kader seçimlerinden birisini gerçekleştirecek. Partiler bir yandan il il milletvekili adaylarını belirlemeye çalışırken, bir yandan da seçim çalışmalarını hızlandırdı. Ancak aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesine sayılı saatler kala muhalefet cephesinde büyük bir kriz yaşanıyor.

AYTUN ÇIRAY ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla milletvekili adaylığından feragat ettiğini duyurdu.

14 Mayıs seçiminde aday olmayacağını açıklayan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İzmir'deki temayül yoklamasının 'uyduruk' olduğunu söyledi.

Çıray, Akşener'i, "Akşener bunu bile bile meşru kabul etti" sözleriyle eleştirdi.

PARTİ YÖNETİMİNİ SUÇLADI
Meral Akşener'e tepki gösteren Çıray paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

PARTİLİLER ÇIRAY'A TEPKİ GÖSTERDİ
Çıray'ın milletvekili adaylığından çekilmesi ve yaptığı paylaşımlar sonrası sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

Kullanıcılar bu konuların sosyal medyada değil parti içinde konuşulması gerektiğini söyleyerek Çıray'ın İYİ Parti'nin oylarını düşürdüğü şeklinde yorum yaptı.

İYİ PARTİ'DE BARAJ KRİZİ
Bu yorumlara cevap veren Aytun Çıray sözleri ise yeni bir krizi ortaya çıkardı.

Çıray'ın partisinin baraj altında kaldığını ima ettiği ifadeler yeni bir krize yol açtı.

LÜTFÜ TÜRKKAN'I SUÇLADI
'Oylar düşüyor' şeklindeki yorumlar üzerine Aytun Çıray, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Meral Akşener'i eleştirmesi sonrası ahlaksızca küfür ettiği anları hatırlatarak şunları söyledi.

Amacım vekillik değil, 4 dönem yaptım. Ben bu twiti attığım için oylarımız İzmir'de %6,8 Türkiye'de %6,6'e düşmedi. Düşürende ben değilim. Her twitin altına benim yüzümden ''Şehidin bacısına küfrettin'' yazılmıyor. Sorun bakalım niye bazı illerde temayül yoktu.

Çıray'ın bu paylaşımı İYİ Parti'de tepkilerin fitilini ateşledi.

ŞEHİT YAKININA KÜFRETMİŞTİ
Bingöl'de şehit yakınına küfrettiği gerekçesiyle Lütfü Türkkan hakkında, hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.

Türkkan, acılı ağabeyin Akşener'e "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözleri üzerine "Senin bacını s..rim." diyerek küfretmişti.

FEZLEKE HAZIRLANDI
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında, hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.

DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILSIN KARARI
Karma komisyon Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması kararını verdi.

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