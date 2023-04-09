İYİ Parti’nin maskesi düştü! Aytun Çıray yaşanan çöküşün nedenini böyle açıkladı: Şehidin bacısına küfrettin

LÜTFÜ TÜRKKAN'I SUÇLADI

'Oylar düşüyor' şeklindeki yorumlar üzerine Aytun Çıray, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Meral Akşener'i eleştirmesi sonrası ahlaksızca küfür ettiği anları hatırlatarak şunları söyledi.

Amacım vekillik değil, 4 dönem yaptım. Ben bu twiti attığım için oylarımız İzmir'de %6,8 Türkiye'de %6,6'e düşmedi. Düşürende ben değilim. Her twitin altına benim yüzümden ''Şehidin bacısına küfrettin'' yazılmıyor. Sorun bakalım niye bazı illerde temayül yoktu.

Çıray'ın bu paylaşımı İYİ Parti'de tepkilerin fitilini ateşledi.