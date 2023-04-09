İYİ Parti'nin maskesi düştü! Aytun Çıray yaşanan çöküşün nedenini böyle açıkladı: Şehidin bacısına küfrettin
İYİ Partili Aytun Çıray dün yaptığı paylaşımda adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Çıray, bugün yaptığı paylaşımda oylarının baraj altına düştüğünü ve bunun sorumlusunun Lütfü Türkkan olduğunu ifade eden paylaşımlarda bulundu.
Türkiye, 14 Mayıs günü kader seçimlerinden birisini gerçekleştirecek. Partiler bir yandan il il milletvekili adaylarını belirlemeye çalışırken, bir yandan da seçim çalışmalarını hızlandırdı. Ancak aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesine sayılı saatler kala muhalefet cephesinde büyük bir kriz yaşanıyor.
AYTUN ÇIRAY ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla milletvekili adaylığından feragat ettiğini duyurdu.
14 Mayıs seçiminde aday olmayacağını açıklayan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İzmir'deki temayül yoklamasının 'uyduruk' olduğunu söyledi.
Çıray, Akşener'i, "Akşener bunu bile bile meşru kabul etti" sözleriyle eleştirdi.
PARTİ YÖNETİMİNİ SUÇLADI
Meral Akşener'e tepki gösteren Çıray paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
PARTİLİLER ÇIRAY'A TEPKİ GÖSTERDİ
Çıray'ın milletvekili adaylığından çekilmesi ve yaptığı paylaşımlar sonrası sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.
Kullanıcılar bu konuların sosyal medyada değil parti içinde konuşulması gerektiğini söyleyerek Çıray'ın İYİ Parti'nin oylarını düşürdüğü şeklinde yorum yaptı.
İYİ PARTİ'DE BARAJ KRİZİ
Bu yorumlara cevap veren Aytun Çıray sözleri ise yeni bir krizi ortaya çıkardı.
Çıray'ın partisinin baraj altında kaldığını ima ettiği ifadeler yeni bir krize yol açtı.
LÜTFÜ TÜRKKAN'I SUÇLADI
'Oylar düşüyor' şeklindeki yorumlar üzerine Aytun Çıray, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Meral Akşener'i eleştirmesi sonrası ahlaksızca küfür ettiği anları hatırlatarak şunları söyledi.
Amacım vekillik değil, 4 dönem yaptım. Ben bu twiti attığım için oylarımız İzmir'de %6,8 Türkiye'de %6,6'e düşmedi. Düşürende ben değilim. Her twitin altına benim yüzümden ''Şehidin bacısına küfrettin'' yazılmıyor. Sorun bakalım niye bazı illerde temayül yoktu.
Çıray'ın bu paylaşımı İYİ Parti'de tepkilerin fitilini ateşledi.
ŞEHİT YAKININA KÜFRETMİŞTİ
Bingöl'de şehit yakınına küfrettiği gerekçesiyle Lütfü Türkkan hakkında, hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.
Türkkan, acılı ağabeyin Akşener'e "Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi, Selo'yu savunan bir kadın bu. Evet bu savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu." sözleri üzerine "Senin bacını s..rim." diyerek küfretmişti.
FEZLEKE HAZIRLANDI
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında, hakaret ve etkili eylem suçlamasıyla fezleke hazırlanmıştı.
DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILSIN KARARI
Karma komisyon Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması kararını verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YDS soruları ne zaman yayınlanır 2023? ÖSYM AİS YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF!
- İMECE uydusu nedir? İMECE uzaya fırlatıldı mı, ne zaman fırlatılacak son dakika?
- MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? Harp Okulları kadın-erkek aday TABAN PUANLARI 2023! sonuc.osym.gov.tr
- HIZLI KİLO ALAN 4 BURÇ BELLİ OLDU! 'Su içsem yarıyor' diyenler o besinlerden uzak dursun! Anında kilo aldırıyor...
- Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman? BJK-Atletico Madrid dostluk maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler
- TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 9 Nisan TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuç ekranı! Avrupa Yakası konut kazananların İSİM LİSTESİ!
- TOKİ ARSA SONUÇLARI VE KURA TAKVİMİ 2023 | 9 Nisan TOKİ Müstakil Arsa kura çekiliş sonuçları kazananların isimleri! Malatya, Kahramanmaraş...
- 8 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Tam güneş açtı derken hayatı felç edecek! Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir... İl il açıklandı!
- YDS 2023 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YDS puan hesaplama nasıl yapılır?
- Kardeşlerim yeni bölüm İZLE | 85. bölüm Kardeşlerim BÖLÜM ÖZETİ
- Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-TS muhtemel 11'LER!