Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ın skandalına tepkiler çığ gibi: Şehit kardeşimin kemiklerini sızlattılar
İYİ Partili Lütfü Türkkan 2 yıl önce Bingöl'e yaptığı ziyaret sırasında 16 yaşındaki şehit İsa Gümren’in ağabeyi Tahir Gümren’e ağır küfürler etmişti. İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan’ın, yeniden Kocaeli 1. sıra Milletvekili adayı gösterilmesine, şehit ağabeyi Tahir Gümren tepki gösterdi. Tahir Gümren “Bu karar kardeşimin kemiklerini sızlattı. İYİ Parti’nin şehitlere ve ailelerine hiç mi saygısı yok. Bana en ağır gelen şey kardeşsiz kalmak değil, uğruna canlarımızı verdiğimiz devletimizin milletvekilinin anamıza bacımıza ettiği küfürlerdir. Unutulmuyor, ciğerlerimizi parçalıyor. Bugün milliyetçiyim diye ortalıkta gezenlerinin PKK ve FETÖ ile kol kola olmalarının beni çok üzüyor” dedi.
Bingöl merkeze bağlı Gözer Köyü yaylasında 1997 yılında hayvan otlatırken terör örgütü PKK tarafından atılan havan topu sonucu 16 yaşında şehit olan İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e ağır küfürler eden İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti tarafından yeniden Kocaeli 1. sıra Milletvekili adayı gösterildi.
Türkkan'ın yeniden aday gösterilmesine şehit ağabeyi Tahir Gümren sert tepki gösterdi. Evli iki çocuk babası Tahir Gümren, "Bizim canımız yandı. Günler sonra kardeşimin parçaları bulundu. Hala acımız ilk günkü gibi taze. İYİ Parti Lütfü Türkkan'ı yeniden aday göstererek şehit kardeşimin kemiklerini sızlattı. Milliyetçi bir parti olarak görünen İYİ Parti'nin şehit ailelerine ve şehitlere hiç mi saygısı yok" dedi.
"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KOL KOLASINIZ"
5 Kasım 2021'de Lütfü Türkkan ile yaşadığı olaydan bahseden Gümren, "Facebook üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'terör örgütleri ile kol kolasınız' diye bir paylaşımda bulundum. O günden sonra başıma gelmeyen kalmadı. Meral hanım tarafından dava edildim, yargılandım ve ceza aldım. Meral hanım Bingöl'e gelirken ben de kendisine karşı sesimi duyurabilmek için bir girişimde bulundum. Tabii sonrasında olaylar bununla kalmadı. Binlerce iftira atıldı. Hayatımda kullanmadığın Twitter'da adıma sahte hesaplar açıldı. Bu sahte hesaplar üzerinden şehit yakını olmadığımızı bile yazdılar. Şunu da bilmenizi isterim. Meral Akşener, Lütfü Türkkan ve hiç tanımadığım İYİ partili milletvekilleri bana dava açtı. Bu davalar sonucunda tazminatlar ödedim" dedi.
"EN AĞIRI MİLLETVEKİLİNİN ANAMIZA BACIMIZA ETTİĞİ KÜFÜRLER "
Gümren, "Bizler yakınlarımızı teröre kurban verdik. Parçalanan bedenlerini günler sonra bulduk ya da hiç bulamadık. Tüm bunlar vatan için verilen bedellerdi. Zorumuza gitmedi aksine gurur duyduk. Ama bize en ağır gelen şey babasız kalmak değil kardeşsiz kalmak değildi. Bize en ağır gelen şey uğruna canlarımızı verdiğimiz devletimizin milletvekilinin anamıza bacımıza ettiği küfürlerdir" dedi.
"MİLLİYETÇİYİM DİYE GEZİNİYORLAR"
Bugün milliyetçiyim diye ortalıkta gezenlerinin PKK ve FETÖ ile kol kola olmalarının kendisini üzdüğünü anlatan Gümren, "Şehit ailelerine edilen küfrün cezasız kalması bizleri üzüyor. Bize küfür eden tavuk hırsızının hala da el üstünde tutulması bizi üzüyor. Bu süreçte bize sahip çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Süleyman Soylu'ya minnettarım" dedi.
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