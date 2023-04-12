Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan’ın skandalına tepkiler çığ gibi: Şehit kardeşimin kemiklerini sızlattılar

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KOL KOLASINIZ"

5 Kasım 2021'de Lütfü Türkkan ile yaşadığı olaydan bahseden Gümren, "Facebook üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'terör örgütleri ile kol kolasınız' diye bir paylaşımda bulundum. O günden sonra başıma gelmeyen kalmadı. Meral hanım tarafından dava edildim, yargılandım ve ceza aldım. Meral hanım Bingöl'e gelirken ben de kendisine karşı sesimi duyurabilmek için bir girişimde bulundum. Tabii sonrasında olaylar bununla kalmadı. Binlerce iftira atıldı. Hayatımda kullanmadığın Twitter'da adıma sahte hesaplar açıldı. Bu sahte hesaplar üzerinden şehit yakını olmadığımızı bile yazdılar. Şunu da bilmenizi isterim. Meral Akşener, Lütfü Türkkan ve hiç tanımadığım İYİ partili milletvekilleri bana dava açtı. Bu davalar sonucunda tazminatlar ödedim" dedi.