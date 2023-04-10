İYİ Parti terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a "ev hapsi" isteyen Salim Ensarioğlu ve oğlunu milletvekili adayı yaptı
Partiler YSK'ya milletvekili aday listelerini sundu. Koalisyon cephesinde açıklanan listeler kriz yaratırken, İYİ Parti'den aday olarak açıklanan bazı isimler dikkat çekti. İYİ Parti, HDP'ye yakınlığı ile bilinen ve daha önce terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek "ev hapsi" talep eden Salim Ensarioğlu'nu İstanbul 2. Bölge 2'nci sıradan, oğlu Vejdin Ensarioğlu'nu ise Diyarbakır 1'nci sıradan aday gösterdi.
14 Mayıs'ta seçime girecek partiler, günlerdir merakla beklenen milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. AK Parti 3 dönem kuralını uygulayarak listelerinde büyük bir yeniliğe giderken, koalisyon masasında ise kriz çıktı.
CHP'nin masanın küçük ortaklarının adaylarına listesinde seçilecek sıralardan yer vermesi parti içinde kaos yaratırken, İYİ Parti'nin çıkardığı adaylar da tartışma konusu oldu. Seçimlere ortak listeyle girmek yerine kendi adaylarını çıkarak İYİ Parti'de bazı isimler dikkat çekti. Bu isimlerin başında da "teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi" isteyen İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı Salim Ensarioğlu geldi.
BABASI İSTANBUL'DAN OĞLU DİYARBAKIR'DAN ADAY
Salim Ensarioğlu, İstanbul 2. Bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı olarak gösterilirken, Ensarioğlu'nun oğlu Vejdin Ensarioğlu ise Diyarbakır 1'nci sıradan aday listesine girdi.
2013'TE VERDİĞİ RÖPORTAJDA ÖCALAN İÇİN EV HAPSİ TALEP ETMİŞTİ
İYİ Parti'den aday olmasına rağmen HDP'ye yakınlığı ile bilinen Ensarioğlu, 10 yıl önce verdiği bir röportajda terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan için ev hapsi istemişti. O dönem kapatılan BDP'ye verilen oylarla ilgili konuşan Ensarioğlu, "Halkın BDP'ye verdiği oyların yüzde 95'i Öcalan'a veriliyor. Bu nedenle Kandil'de başka yerler de Öcalan'a uyuyor. Netice olarak lider odur." ifadelerini kullanmıştı.
"ÖCALAN'A DAHA ILIMLI EV HAPSİ GİBİ İMKAN TANINMALI"
Daha sonra sözlerini sürdüren Ensarioğlu, İmralı'da tutuklu bulunan Öcalan'a daha iyi imkanlar sağlanması gerektiğini söyleyerek "Bana göre Öcalan'a daha ılımlı işte bir ev hapsi gibi imkan tanınarak, ister televizyonla, ister telefonla, görüntülü, görüntüsüz, gibi bir ortam sağlanması gerekir. Netice itibarı ile bizim sorunumuz, Öcalan'ın 100 metre karede mi, 200 metre karede mi oturduğu değildir. Bizim temel sorunumuz bu olayın çözülmesidir." dedi.
Salim Ensarioğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle: "Halkın BDP'ye verdiği oyların yüzde 95'i Öcalan'a veriliyor. Bu nedenle Kandil'de başka yerler de Öcalan'a uyuyor. Netice olarak lider odur. Bana göre Öcalan'a daha ılımlı işte bir ev hapsi gibi imkan tanınarak, ister televizyonla, ister telefonla, görüntülü, görüntüsüz, gibi bir ortam sağlanması gerekir. Netice itibarı ile bizim sorunumuz, Öcalan'ın 100 metre karede mi, 200 metre karede mi oturduğu değildir. Bizim temel sorunumuz bu olayın çözülmesidir. Birbirimizi böyle çocuksu hareketlerle, işte yok biz burada tutarız, gibi meseleler değildir. Mesele, bu olayın çözülmesidir. Durum böyle olduğuna göre o zaman Öcalan tripleks dairede de oturabilir, villada da oturabilir. Yanına sekreter, danışman ve teknolojik imkanlar gibi imkanlar da tanınmalıdır. Bu olayın bir an önce bitmesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır."
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