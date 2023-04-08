7'li koalisyonda hedef yine İYİ Parti! Milletvekilliği krizi patlak verdi! CHP ve medyasından "Elinizi taşın altına koyun" çağrısı
PKK ve HDP'nin yanında altılı koalisyonun da Cumhubaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının açıklanması sonrası koalisyonda yeni krizler patlak veriyor. Aday ismi sonrası şimdi de kimin kaç vekil alacağı yeni bir krize neden olurken 4 küçük ortak CHP listelerinden seçime girecek. Bu durumda İYİ Parti'den ses çıkmaması CHP ve medyasında rahatsızlık yaratırken Fatih Portakal Akşener'e sitem etti. Portakal İYİ Parti'ye yüklenirken "CHP kendi vekillerden feragat ediyor ama İYİ Parti bunu yapmıyor. CHP bunu yapıyorsa sizin de elinizi taşın altına sokmanız gerekiyor Meral Hanım ve parti yetkileri." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasının ardından koalisyonda şimdi de milletvekili krizi yaşanıyor.
Küçük ortaklar Kılıçdaroğlu'ndan 30-40 vekil talep ederken, Kılıçdaroğlu bu rakamı 3-4 ile sınırlı tutmaya çalışıyor.
KILIÇDAROĞLU KURMAYLARI TOPLADI
Liste tartışmalarının çözülmesinin ardından CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ni toplayarak kurmayları ile son kararları paylaşacak. Bu akşam gerçekleştirilecek toplantıda, liste konusundaki kesin onay da alınmış olacak.
CHP LİSTESİNDEN GİRECEKLER
Milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalar sonucu DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin seçime CHP'nin listesinden gireceği duyuruldu.
CHP MEDYASINDAN AKŞENER'E TAŞ
Koalisyon içinde 4 partinin CHP listelerinden aday olması, CHP'li vekil adaylarında rahatsızlık yaratırken bu gerçek CHP medyasına da yansıdı.
Konuya ilişkin CHP'nin yaptığını "fedakarlık" olarak yorumlayan Fatih Portakal İYİ Parti'ye yüklenirken "CHP bunu yapıyorsa sizin de elinizi taşın altına sokmanız gerekiyor Meral Hanım ve parti yetkileri" ifadelerini kullandı.
İşte Portakal'ın açıklamaları:
Aldığım bilgiye göre 20 civarı milletvekili (Deva,Gelecek,Saadet,DP) CHP listelerinden girecek. Ardından istifa edecekler. CHP kendi vekillerden feragat ediyor ama İYİ Parti bunu yapmıyor. CHP bunu yapıyorsa sizin de elinizi taşın altına sokmanız gerekiyor Meral Hanım ve parti yetkileri.
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