7'li koalisyonda hedef yine İYİ Parti! Milletvekilliği krizi patlak verdi! CHP ve medyasından "Elinizi taşın altına koyun" çağrısı

CHP MEDYASINDAN AKŞENER'E TAŞ

Koalisyon içinde 4 partinin CHP listelerinden aday olması, CHP'li vekil adaylarında rahatsızlık yaratırken bu gerçek CHP medyasına da yansıdı.

Konuya ilişkin CHP'nin yaptığını "fedakarlık" olarak yorumlayan Fatih Portakal İYİ Parti'ye yüklenirken "CHP bunu yapıyorsa sizin de elinizi taşın altına sokmanız gerekiyor Meral Hanım ve parti yetkileri" ifadelerini kullandı.