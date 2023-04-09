İYİ Parti’nin tartışmalı adayları tepki çekti! İdris Naim Şahin... Lütfü Türkkan...

Aday olan isimler tartışmaları da beraberinde getirdi.

Vatandaşa "takla at" dediği için eleştirilen 17/25 Aralık Süreci'nde FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan, FETÖ ile ilişkisinden dolayı AK Parti'den uzaklaştırılan İdris Naim Şahin, İYİ Parti Ordu birinci sıra milletvekili adayı yapıldı.