İYİ Parti'de 'küfürbaz' ve 'borsa spekülatörü' Mehmet Mustafa Gürban 1. sıradan milletvekili adayı!
İYİ Parti'de istifalar sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 14 Mayıs’taki seçimler için vekil listesini belirledi. Listede dikkat çeken isimler yer alırken Gaziantep 1. sıradan aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın ise sosyal medya hesabındaki ağza alınmayacak küfürleri perde perde ortaya çıktı. Ayrıca Mustafa Gürban'ın Twitter ve Telegram hesapları üzerinden borsa hisselerinde yatırımcıları yanıltıcı bilgiler verdiği gerekçesiyle defalarca işlem ve para cezaları aldığı da bilinmekte. İYİ Parti'den 'dolandırıcılık' ile bilinen Gürban’ın ve şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'ın Kocaeli ve Gaziantep'ten 1. sıradan aday gösterilmesi büyük tepki topladı.
Türkiye tarihe damga vuracak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçimlerine odaklandı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de desteğini aldığı ve koalisyona dahil olduğu ittifakta milletvekili adaylık listelerinin açıklanmasının ardından kriz patlak verdi.
CHP ve İYİ Partililer sosyal medyadan liste krizi kavgasına tutuştu.
'DOLANDIRICI' GÜRBAN LİSTEDE İLK SIRADA
İYİ Parti'deki liste krizi yaşanırken; Gaziantep 1. sıradan aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın ise Twitter hesabındaki akılalmaz küfür ve paylaşımları ortaya çıktı.
Mustafa Gürban'ın hem tartıştığı kişilerin anne ve kızlarına ettiği küfürler hem de borsa ile yaptığı paylaşımlardaki küfür ifadeleri çirkin karakterini gözler önüne serdi.
KÜFÜRBAZ TÜRKKAN DA 1. SIRADA!
İYİ Parti tepkilerin odağındaki isim Lütfü Türkkan'ı da tekrar Kocali'nden 1. sıra milletvekili adayı yaptı.
Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştu.
Türkkan'ın birinci sırayı kapması 'Adeta Akşener tarafından ödüllendirildi' yorumlarını da beraberinde getirdi ve ilkesiz ve samimiyetsiz siyasetinin çarpıcı örneği olarak yorumlandı.
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