İYİ Partili Aytun Çıray'dan itiraf: Oylarımız baraj altında
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yedili koalisyonun adayı olması ve HDP ile ortaklık kurulması İYİ Parti tabanında büyük bir rahatsızlığa neden olurken parti oylarında büyük bir erime yaşandığı belirtildi. CHP medyasından Nevşin Mengü "İYİ Parti oyları yüzde 8 civarında" derken İYİ Partili Aytun Çıray'dan büyük bir itiraf geldi. Çıray sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Oylarımız baraj altında" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Yedili koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasına giden sürece Meral Akşener'in masadan kalkıp saatler sonra geri dönmesi damga vurmuştu.
NEVŞİN MENGÜ: İYİ PARTİ OYLARI YÜZDE 8 CİVARINDA
Bu iki nedenden dolayı İYİ Parti oylarında büyük bir erime yaşanırken geçtiğimiz günlerde CHP medyasından Nevşin Mengü yaptığı açıklamada "İYİ Parti oyları yüzde 8 civarına düştü" ifadelerini kullandı.
MERMİ ŞOVUNUN NEDENİ...
Mengü Akşener'in yaptığı "mermi şovunu" da yorumlarken bu hareketin milliyetçi tabanı toparlama çabası olarak değerlendirdi.
İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA: OYLARIMIZ BARAJ ALTINDA
İYİ Parti oylarında yaşanan erime gün yüzüne çıkarken bu konuda İYİ Partili Aytun Çıray'dan bir itiraf geldi. Çıray yaptığı paylaşımda "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.
Çıray paylaşımında "14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum. İzmir'de Saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!" ifadelerini kullandı.
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