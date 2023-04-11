İyi Parti'nin Elazığ'da 1. sıradan aday gösterdiği İrfan Sönmez'in FETO'yu öven tweetleri ortaya çıktı!
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimler öncesi İyi Parti'nin aday gösterdiği isimlerin kirli sicilleri tek tek ortaya çıkıyor. Kocaeli 1. sıradan küfürbaz Lütfü Türkkan'ı aday gösteren İyi Parti'nin Gaziantep'te aday gösterdiği Mehmet Mustafa Gürban ile Elazığ'da listeye koyduğu İrfan Sönmez'in kirli geçmişleri deşifre oldu.
SİCİLİ KABARIK İYİ PARTİ ADAYLARI TEK TEK DEŞİFRE OLUYOR
14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi İyi Parti'nin aday gösterdiği isimlerin kirli sicilleri tek tek ortaya çıkıyor. Kocaeli 1. sıradan küfürbaz Lütfü Türkkan'ı aday gösteren İyi Parti'nin Gaziantep ve Elazığ adaylarının kirli sicilleri de deşifre oldu.
FETÖ ELEBAŞINA ÖVGÜLER
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ'nün yayın organı Beyaz TV'de elebaşı Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan İrfan Sönmez'i Elazığ 1. sıradan aday gösterdi. Akşener'in Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölmek için planlar yaptığı dönemde, "Türk milliyetçisi" diyerek sahip çıktığı Sönmez'in, teröristbaşından övgüyle bahsettiği sözler yeniden gündem oldu.
SKANDAL İFADELER: SON DERECE BERRAK BİR ZEKASI VAR
Elebaşı Gülen'i öve öve bitiremeyen Sönmez, "Hocaefendi ile ilgili diyorlar ya İslam'ı bilmiyor, diğer dini cemaatleri de gezdim. Hepsini severim ama tabanı en güçlü topluluk cemaatin topluluğudur. Aynada ne varsa aşağıya da o yansıyor. Hocaefendinin son derece berrak bir zekası var. Türkiye'de yaşayan edebiyatçıların bile hocaefendi kadar kelime haznesi yoktur. Bir insanın çağrışımlarının büyük olması demek o insanın büyüklüğünü gösterir. Allah'ın dostlarına taarruz edenler Allah'a taarruz etmişlerdir. Hocaefendi bir Allah dostudur." diyerek skandal ifadeler kullanmıştı.
AKŞENER, ERDOĞAN'A MEKTUP YAZDI
Meral Akşener Başkan Erdoğan'a mektup yazarak "beni destekleyen bu isimler FETÖ'cü değil Ülkücü" demişti. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimininden sonra bazı MHP'li isimler de gözaltına alınmıştı. Bu gözaltına alınan isimlerin ortak özelliği Meral Akşener'e yakın olmalarıydı. Meral Akşener Başkan Erdoğan'a bir mektup yazarak baştaA vukat İrfan Sönmez olmak üzere bu MHP'li isimlere kefil olduğunu ve kesinlikle FETÖ ile ilgilerinin olmadığını söylemişti.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER
Sönmez'in ihanet örgütüyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da ortaya çıktı. FETÖ'yü övdüğü paylaşımlar deşifre olunca Sönmez sosyal medyada hesabını kapattı.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İrfan Sönmez'in FETÖ'cülerle ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Özalan, "Meral Akşener'in Elazığ'da 1. sırada milletvekili adayı gösterdiği İrfan Sönmez, FETÖ'ye operasyon yapılırken "Dindarlık tasfiye ediliyor." diye ağlamış. Meral Akşener, kendisine çok yakışan bir aday bulmuş." dedi.
KÜFÜRBAZ ÇIKAN GÜRBAN'IN DOLANDIRICI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
İyi Parti Gaziantep listesinde Mehmet Mustafa Gürban'ın 1. sıradan aday gösterilmesi parti teşkilatını ayağa kaldırdı. Gürban'ın, hem borsadaki spekülatörlük iddialar hem de küfürlü tweet'leri sosyal medyada gündem olurken tüm kesimlerden tepki geldi.
AVA GİDERKEN AVLANMIŞTI
Sosyal medyadaki hesaplarından yaptığı spekülatif yorumlarla Borsa İstanbul'daki hisselerle ilgili yatırımcıları yanılttığı gerekçesiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından defalarca ceza kesilen Mehmet Mustafa Gürban, Sistemkoin'de ava giderken avlanmıştı. Parasını kripto para borsasına kaptırdığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.
DÜRÜMCÜDE PAZARLIK
Borsadaki hisse senetleriyle ilgili spekülatif yorumları sosyal medyadaki 'Umut Sarı' adlı hesabıyla yapan Gürban, 2018'de kısa adı 'TWS' uzun adı 'Energy 27' bir token (Blockchain ekosisteminde dijital olarak transfer edilebilen varlık) çıkardı. Bunu piyasaya sürmek için bir platforma ihtiyaç duydu. O arada Sistemkoin'cileri buldu. Sistemkoin yetkilileriyle irtibata geçen Gürban, şirketin sahipleri ve çalışanlarını Gaziantep'e davet ederek, misafir etti.
Otel masraflarından yeme-içmelerine kadar her şeyi karşıladı. Kendisinin çıkardığı tokenleri 5.000 kişinin alıp-satacağını, 10 milyon dolar değerinde bir işlem trafiğinin döneceğini anlattı. Anlaşmanın ardından 2019'da token'leri 'Sistemkoin.com' platformuna soktu. Gürban'ın yönlendirmesiyle 5.000'e yakın yatırımcı bu 'TWS' adlı tokenleri aldı.
HAYALİ COIN SATIŞI
Nisan ayında Sistemkoin yaklaşık 1 milyon dolar değerinde yapılan satış bedelini aktarmadı. Gürban, Sistemkoin'cilerin TWS'leri gerçekte varmış gibi göstererek yani site üzerinde listeleyerek kullanıcılara sattığını tespit etti. Sistemkoin'deki 51 kişinin isim listesini vererek suç duyurusunda bulundu.
SPK DEFALARCA CEZA KESTİ…
Mehmet Mustafa Gürban borsa yatırımcılarının yakından tanıdığı bir isim… Sosyal medyada hem Twitter hem de Telegram hesapları üzerinden borsa hisselerinde yatırımcıları yanıltıcı bilgiler verdiği gerekçesiyle defalarca işlem ve para cezaları aldı. Gürban, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yakın markajında bulunuyor.
SİSTEMKOİN'DE NE OLDU
Thodex'in işlemlere ara vermesi ve kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçması, ardından Vebitcoin'in de faaliyetlerine ara vermesi sonrasında bir başka yerli kripto borsası olan Sistemkoin'e de iki aydır erişim sağlanamadığı ortaya çıkmıştı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sistemkoin üzerinden 2018-2021 yılları arasında milyonlarca lira değerinde kripto para çalındığını tespit etmiş, CEO'su Tolgahan Çolpan, Volkan Çatal, Burçin Ateşçi, Berkan Çakır, Anıl Acar, Arda Acar, Osman Kuş ve Baha İlmen tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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