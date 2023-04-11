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HDP'nin masasına oturan İYİ Parti tükenmenin eşiğinde! Vekil adayı Elif Akyol Tosun da istifa etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2023
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HDP’nin masasına oturan İYİ Parti tükenmenin eşiğinde! Vekil adayı Elif Akyol Tosun da istifa etti

HDP'nin de içinde bulunduğu 7'li koalisyonla birlikte seçime girme kararı alan İYİ Parti'de büyük kopuşlar başladı. Partinin önde gelen isimleri zehir zemberek açıklamalarla yol ayrımına gittiklerini açıklarken, yaprak dökümü tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak; Yalova İYİ Parti 3. sıra milletvekili adayı Elif Akyol Tosun hem partiden hem de adaylığından istifa etti.

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