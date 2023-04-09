09 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti'de Fedai Çakmaklı partisinden istifa etti! Zehir zemberek sözler: Partimizi hiç paraya sattılar

İYİ Parti'de Fedai Çakmaklı partisinden istifa etti! Zehir zemberek sözler: Partimizi hiç paraya sattılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2023 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
ABONE OL
İYİ Parti’de Fedai Çakmaklı partisinden istifa etti! Zehir zemberek sözler: Partimizi hiç paraya sattılar

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevinden bir süre önce istifa ederek milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Fedai Çakmaklı, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Çakmaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin kurucu il başkanı olduğunu, yıllarca büyük emek harcadığını, başarılı bulunduğu için il başkanlığından istifa edip milletvekili olmasının istendiğini belirtti.

Partisiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanların Şanlıurfa'dan milletvekili aday listesine konulduğunu ifade eden Çakmaklı, şunları kaydetti:

"Maalesef ciddi paraların döndüğünü, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar. Partimden istifa ediyorum, arkamdan büyük istifalar gelecek. Aday adaylarımızın 6'sı istifa etti, dosyasını geri çekti. Geri çekecek olan arkadaşlarımız da var."

İYİ Parti’de istifa şoku İYİ PARTİ'DE İSTİFA ŞOKU
İYİ Partili iki isim AK Parti’ye katıldı! İYİ PARTİLİ İKİ İSİM AK PARTİ'YE KATILDI!
İYİ Parti’de istifa depremi! Tam 150 kişi... İYİ PARTİ'DE İSTİFA DEPREMİ! TAM 150 KİŞİ...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA