İYİ Parti’de Fedai Çakmaklı partisinden istifa etti! Zehir zemberek sözler: Partimizi hiç paraya sattılar

"Maalesef ciddi paraların döndüğünü, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar. Partimden istifa ediyorum, arkamdan büyük istifalar gelecek. Aday adaylarımızın 6'sı istifa etti, dosyasını geri çekti. Geri çekecek olan arkadaşlarımız da var."

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