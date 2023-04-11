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AK Parti Çorum milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem AK Parti Çorum milletvekili adayları kimler oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2023
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AK Parti Çorum milletvekili aday listesi 2023! 28. dönem AK Parti Çorum milletvekili adayları kimler oldu?

"28. dönem Ak Parti Antalya milletvekili adayları kim oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Listede, Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya gibi isimler yer alıyor. Peki 2023 AK Parti Çorum milletvekili adayları kimler oldu? İşte 28 dönem AK Parti Çorum milletvekili aday listesi...

AK Parti 28. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya teslim edildi. Bu noktada vatandaşlar arama motorlarında '28. dönem AK Parti Çorum milletvekili adayları kimler oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, AK Parti Çorum milletvekili aday listesi 2023.

AK PARTİ ÇORUM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÇORUM 1 YUSUF AHLATCI
ÇORUM 2 OĞUZHAN KAYA
ÇORUM 3 ZEKİ GÜL
ÇORUM 4 RAMAZAN KELEPİRCİOĞLU

LİSTEYİ YSK'YA VEREN İLK PARTİ MHP OLDU

MHP heyeti, 14 Mayıs seçimlerine girecek adayların bulunduğu listeyi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

AK Parti, 2023 seçimlerinde seçmenin karşısına yeni yüzlerle çıkıyor. Partide kadın vekil sayısı geçen döneme göre artırıldı. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alp Tekin İstanbul'dan adayı oldu. İşte o isimlerdenöne çıkanlar.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

18 yaşındaki Nisa Alp Tekin -İstanbul
73 yaşındaki Şamil Ayrım - İzmir
Tuğrul Türkeş - Ankara 1. Bölge 1. Sıra
Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı
Eski bakanlardan Faruk Çelik - Artvin 1. Sıra -
İsmail Ok - Balıkesir 1. Sıra (İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti)
Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Gaziantep 1. sıra
Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıra
Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge
Cerrah Halit Yerebakan - İstanbul 2. Bölge

Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen) - İstanbul 2. bölge
Yücel Arzen (Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölgeden
Şebnem Bursalı (Gazeteci) - İzmir'den
Mehmet Ali Çelebi - İzmir'den
Prof. Dr. Mehmet Şahin (Siyaset bilimci-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş
Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra
Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra

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