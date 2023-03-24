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Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na şeffaflık çağrısı: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2023
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Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen’den Kemal Kılıçdaroğlu’na şeffaflık çağrısı: HDP ile neyin pazarlığını yaptınız?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı sonrası HDP ile görüşen ve her fırsatta HDP'yi meşrulaştırmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'de siyaset yapmış isimlerden şeffaflık çağrısı geldi. CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, "Siyasi partiler birbirleriyle görüşebilir. Mesele toplumun, bu görüşmelerin içeriğini bilmesi." dedi.

CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamasının altında yatan nedenlerin kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiğini söyledi.

İÇERİĞİ PAYLAŞILMALI

Siyasi partiler arasında görüşmeler olabileceğini kaydeden Sevigen, "Siyasi partiler birbirleriyle görüşebilir. Desteklemeleri gayet normal. Anormal bir şey yok. Fakat görüşmelerin içeriğini açıklamaları lazım.

Toplumun önünde gerçekleştirildikten sonra ve toplum görüşmelerin içeriğini bildikten sonra problem yok. Seçimden sonra ne sözler verildiğini toplum bilirse mesele yok. Ama toplum bilmediği zaman kafada soru işareti gelir.

Akıllarımıza kayyum gelecek, Suriye'deki operasyonlar gelecek, Kuzey Irak gelecek, sınırlarımızdaki kantonlar gelecek. Birçok mesele aklımıza gelecek. Toplum ne konuştuklarını bilmezse CHP'ye de sıkıntı getirir." dedi.

ŞEFFAFLIK ÖNEMLİ

Meselenin salt bakanlık talebiyle sınırlandırılmaması gerektiğine işaret eden Sevigen, "Yoksa insanlar görüşebilir. Mesele arkada ne olduğu. Ajandaları bilmek lazım. Kemal beyin açıkça söylemesi lazım. KHK'nın içeriği nedir söylemesi lazım.

Askerlerimiz Suriye'den geri çekilecek mi? Bunların hepsini bilirsek mesele yok. Mesele bakanlık istemesi falan değil. Ajandanın ne olduğu. Görüşmelerin muhtevasının şeffaf şekilde kamuoyuna deklare edilmesi lazım." şeklinde konuştu.

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