İYİ Parti HDP taleplerine ne diyecek? İYİ Parti'de "Kılıçdaroğlu" çatlağı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına gidilen yolda yaşanan gelişmeler HDP'nin 6’lı koalisyonu nasıl dizayn ettiğini gözler önüne serdi. Koalisyonun adayına gel-git yapan HDP’nin terör örgütü elebaşı "Öcalan’a özgürlük" sloganları ise her geçen gün artıyor. 'CHP HDP ile görüşebilir ama masaya getiremez' diyen Meral Akşener ise sessizce bekliyor. Öte yandan İYİ Parti'de "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı" için grup kararı alındı. Yavuz Ağıralioğlu toplantıya katılmadı, Koray Aydın erken ayrıldı. Peki İYİ Parti HDP taleplerine ne diyecek? İYİ Parti HDP'yi kabullendi mi? HDP'nin "Öcalan'a özgürlük" mesajına cevap verilecek mi? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve avukat Serkan Toper değerlendirdi.
"Kumar masası" dediği 6'lı koalisyona otel köşelerindeki pazarlıklarla geri dönen Meral Akşener, koalisyonun adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına istenildiği zaman atanmak üzere Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı entegre etti. Adaylık ilanında asık suratıyla tüm dikkatleri üzerine çekip arka planda yaşanan krizlerin bitmediğini gösterdi.
Mansur Yavaş içeride yaşanan krizi "Genel Başkanlar vekil olsun biz yardımcı olalım" diyerek itiraf etti koltuk kapmaca yaşandığını ülkenin gözünün önüne serdi. Koalisyon üyeleri İzmir'de bir araya geldi, Meral Akşener bu kareye girmedi temsilen yardımcısını gönderdi. 6'lı koalisyonun pazarlıkları İYİ Parti'yi dibe götürdü 30 bin kişi istifa etti.
Meral Akşener, 'Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile görüşebilir ama masaya getiremez' dedi ama işler öyle gitmedi. HDP, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'önce gelme sonra gel' dizaynı yaptı. Meclis'teki görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de olmayan Kürt meselesini gündeme getirerek 1 saat kapalı kapılar arkasında pazarlığı gizlemeye çalıştı. Kürtçe üzerinden 'Meclis'te tutunaklara bilinmeyen dil' yalanları söyledi. Gerçeği Meclis Başkanı Mustafa Şentop açıkladı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonu yarıda kaldı.
Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin kayyum isteğine yeşil ışık yakarken HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarında İstanbul ve İzmir'de "Öcalan'a özgürlük" sloganları atıldı, CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu izledi. Kemal Kılıçdaroğlu yine İstanbul'da eli kanlı Öcalan'a özgürlük isteyen Pervin Buldan'ın elini Meclis'te sıktı sesinin çıkarmadı. Meral Akşener ise işte bu süreçte derin bir sessizliğe gömüldü. İYİ Parti'de "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı" için grup kararı alındı. Yavuz Ağıralioğlu toplantıya katılmadı Koray Aydın erken ayrıldı.
Peki İYİ Parti HDP taleplerine ne diyecek? İYİ Parti HDP'yi kabullendi mi? HDP'nin "Öcalan'a özgürlük" mesajına cevap verilecek mi? İYİ Parti ile HDP'nin uzlaşmanın neresinde? Kandil HDP'den HDP 6'lı koalisyondan ne istiyor? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve avukat Serkan Toper değerlendirdi.
Ahmet Sorgun'un öne çıkan sözleri:
CHP-HDP-İYİ Parti ve diğer küsürat partileri arasında görüşme trafiği devam ediyor. Sürekli masalar kuruluyor yeniden kurulmaya kalkılıyor. HDP'nin 11 maddelk tutum belgesi bunun ardından 6'lı koalisyonun yol haritası önümüze geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ortaklarına Ekvator'da kayak yapma vaadi veriyor. İşte bunlar bu kadar hayal pazarlıyor. Aday gösterilince parti rozetini çıkaracağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu rozetini çıkarmadı.
Bunlara bir tane partili cumhurbaşkanı yetmiyor arkasında 5 tane partili cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bunun yanında nasıl olacağı belli olmayan ama yardımcı olacak 2 belediye başkanı var. Bunlar geçiş sürecinden bahsediyorlar. Peki bu mümkün mü? Meclis'te 400 vekil almaları lazım. İşte tüm bunlara baktığımız zaman bir hayal pazarlamadır.
İşin daha vahim kısmı vardır. Ahmet Türk açık açık 'önümüzdeki dönem Sayın Öcalan'ın özgürlük dönemi' diyor. Yani pazarlıkların ne kadar kirli olduğunu görüyoruz. HDP ile görüşmenin Meclis'te yapılması sadece görüntüden ibarettir. Bunu algı oluşturmak için yapıyorlar. HDP'li isimler ağzından baklayı çıkardı. Bu da kendini milliyetçi ve muhafazakar partilerin nereye savrulduğunu gösteriyor. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç açıklamasında, 'Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metnine baktığımız zaman bizim tutum belgemize geldiklerini görüyoruz' dedi.
Serkan Toper'in canlı yayındaki açıklamaları:
(İYİ Parti'nin HDP ile uzlaşma konusu) İYİ Parti şimdiye kadar HDP ile ilgili konuların hangisine tepki verdi ki bunlara versin. İYİ hatırlayalım tezkereye CHP ret oyu verirken İYİ Parti Genel Kurul'a katılmadı 4 vekilden biri ret verdi 3 evet verdi burada algı operasyonu yaptılar. Bunlar siyasi mühendislik çalışmalarıdır. İYİ Parti şimdiye kadar HDP ile alakalı CHP'ye en ufak itirazda bulunmamıştır. 'Demirtaş özgürlük' istenirken itiraz etmemiştir.
MHP ile CHP'yi bir araya getirip HDP'nin de dışarından desteği Devlet Bahçeli'yi başbakan yapmak isteyenler ancak bunu Devlet Bahçeli'ye bunu kabul ettiremeyince önce MHP'yi ele geçirmek istediler. İşte akıllarındaki bu projeyi hayata geçirmek için. MHP ele geçirilemeyince İYİ Parti diye bir oluşum kuruldu. Bugün gelinen noktada CHP İYİ Parti ittifak yapıyor dışarıdan HDP destekliyor. 7 Haziran seçimleri sonrası MHP'ye dayatılan proje İYİ Parti eliyle hayata geçmiştir. Dolayısıyla İYİ Parti'nin bugün yaşananlardan rahatsız olma şansı yok. İYİ Parti bu projenin parçasıdır.
Burada sadece ve sadece siyasi mühendislikle HDP'nin Türkiye'de devlette alan bulması, terör politikalarının devlette alan bulması, terör söylemlerinin kamuoyunda meşrulaştırılması projesinin parçası haline gelmişlerdi. İBB'de PKK ile iltisaklı isimlerin tartışmasını yaptık. Bu terörle bağlantılı isimler Peyzaj ve Ağaç A.Ş'de yoğun şekilde bulunuyor ve bunun başındaki isim İYİ Partilidir ve hiçbir rahatsızlıkları yok.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatlarında İKİLİ ROTA belirlendi! İslam Memiş açık açık tarih vererek uyardı! Saat 9 itibarıyla gözünüz tabelada olsun!
- Ağız spreyi orucu bozar mı? Diyanet oruçluyken diş fırçalamak, sakız çiğnemek orucu nasıl etkiler? Kaza gerektirir mi?
- Ramazan'da orucunuzu böyle açın 10 kilo verin! Ender Saraç listeyi paylaştı! Ramazan ayında nasıl beslenmeli? İftar ve sahurda neler yenmeli?
- YKS başvurusu ne zaman bitiyor, yarın son gün mü? 2023 YKS başvuru ücreti nereye yatırılır?
- Ramazan İmsakiyesi 2023 | DİYANET 81 il 29 GÜN sahur vakti (imsak) - iftar saatleri! İstanbul, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa...
- Genel Af YOLDA mı, çıkacak mı 2023? 7.Yargı paketi af nedir, içeriğinde hangi maddeler var?
- FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta, faiz beklentisi ne yönde? 22 Mart FED FAİZ artırırsa ALTIN ne olur?
- İFTAR ÇADIRI İSTANBUL YERLERİ 2023 | Belediye iftar çadırları nerede, ne zaman kurulacak? Yenikapı, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar...
- 21 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? Özel Güvenlik Görevlisi 102.Dönem ÖGG sınavı 2023 ertelendi mi?
- Bu besinler adeta beyni tüketiyor! Duyanın nutku tutulacak! Herkes bayılarak yerken bilim insanları açıkladı! Aslında günbegün eritiyor...
- Emlak vergisi ödeme tarihleri açıklandı mı? Emlak vergisi 1. ve 2. taksit ödemeler ne zaman yapılacak?