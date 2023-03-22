İYİ Parti HDP taleplerine ne diyecek? İYİ Parti'de "Kılıçdaroğlu" çatlağı

İşin daha vahim kısmı vardır. Ahmet Türk açık açık 'önümüzdeki dönem Sayın Öcalan'ın özgürlük dönemi' diyor. Yani pazarlıkların ne kadar kirli olduğunu görüyoruz. HDP ile görüşmenin Meclis'te yapılması sadece görüntüden ibarettir. Bunu algı oluşturmak için yapıyorlar. HDP'li isimler ağzından baklayı çıkardı. Bu da kendini milliyetçi ve muhafazakar partilerin nereye savrulduğunu gösteriyor. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç açıklamasında, 'Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metnine baktığımız zaman bizim tutum belgemize geldiklerini görüyoruz' dedi.