22 Mart 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP Kandil'e ne vadetti? Nasıl bu hale geldi? Süreci A Haber'de anlattı: Kemal Kılıçdaroğlu artık HDP'nin adayıdır
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasına oturan HDP, aday çıkarmama kararı aldı. Kılıçdaroğlu'na seçimde destek için "Tutum Belgesi" dayatması yapan HDP'nin bu kararı CHP ile yapılan kirli pazarlıkta anlaşma sağlandığını ortaya koydu. Peki CHP, HDP'ye hangi tavizleri verecek? CHP nasıl bu hale geldi? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu Pazarcı, "Gözümüzün önünde CHP evrildi çevrildi HDP ile yol yürüyecek bir noktaya geldi. Sayın Kılıçdaroğlu da artık HDP’nin adayıdır. " ifadelerini kullandı.