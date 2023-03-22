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CHP Kandil'e ne vadetti? Nasıl bu hale geldi? Süreci A Haber'de anlattı: Kemal Kılıçdaroğlu artık HDP'nin adayıdır

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 12:43
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile pazarlık masasına oturan HDP, aday çıkarmama kararı aldı. Kılıçdaroğlu'na seçimde destek için "Tutum Belgesi" dayatması yapan HDP'nin bu kararı CHP ile yapılan kirli pazarlıkta anlaşma sağlandığını ortaya koydu. Peki CHP, HDP'ye hangi tavizleri verecek? CHP nasıl bu hale geldi? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu Pazarcı, "Gözümüzün önünde CHP evrildi çevrildi HDP ile yol yürüyecek bir noktaya geldi. Sayın Kılıçdaroğlu da artık HDP’nin adayıdır. " ifadelerini kullandı.
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