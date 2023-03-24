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Azerbaycan, İran ve Van sınırında deprem! AFAD büyüklüğünü 5,6 olarak duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2023 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023
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Azerbaycan, İran ve Van sınırında deprem! AFAD büyüklüğünü 5,6 olarak duyurdu

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Azerbaycan, İran, Van sınırında merkez üssü Khoy şehri olan 7 kilometre derinlikte 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde saat 06.16'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü İran'ın Batı Azerbaycan eyaleti bölgesindeki Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medyada sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiğine ilişkin paylaşımlar yer aldı.

Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 29 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.03.24 06:16:52 38.3023 45.0800 5.0 -.- 5.4 5.5 IRAN İlksel
2023.03.24 06:13:53 37.1985 36.9982 7.7 -.- 1.2 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.24 06:11:31 38.2080 37.1893 8.3 -.- 1.9 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 06:07:49 38.2765 37.7940 6.1 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.24 06:06:17 37.0275 28.4700 5.0 -.- 1.4 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.24 06:03:22 38.4960 37.9613 5.0 -.- 2.8 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.24 05:52:48 37.0977 28.3785 5.0 -.- 1.3 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.24 05:48:14 37.5463 37.1790 2.7 -.- 2.0 -.- KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 05:34:19 38.0797 37.2512 5.0 -.- 2.1 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 05:31:43 38.9982 41.2263 5.0 -.- 2.2 -.- BILEK-(MUS) İlksel
2023.03.24 05:23:27 37.9088 36.3687 12.3 -.- 1.6 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 05:14:37 41.7152 41.3935 9.1 -.- 2.0 -.- SARP-HOPA (ARTVIN) İlksel


2023.03.24 05:07:35 38.1303 37.1702 5.0 -.- 2.8 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 05:00:58 36.6560 29.0720 19.3 -.- 1.9 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.24 04:47:39 37.4838 37.1950 7.2 -.- 1.1 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 04:43:35 38.1585 38.2908 12.0 -.- 1.9 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.24 04:09:50 38.2678 37.2245 5.0 -.- 1.8 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 04:03:36 38.1362 37.5247 8.6 -.- 2.1 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 03:56:32 41.8178 40.6588 17.8 -.- 2.5 -.- KARADENIZ İlksel
2023.03.24 03:50:23 38.0200 36.4972 19.2 -.- 2.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 03:48:47 38.0940 36.5658 4.1 -.- 1.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.24 03:39:52 38.0192 36.3958 5.0 -.- 4.9 4.7 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

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