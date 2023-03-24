HDP’den Kandil itirafı: Adaylarımızı onlar belirliyor | Teröristbaşı Öcalan not almış

HDP kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayacaklarını açıklayarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini alenen ortaya koydu. Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas konuyla ilgili olarak "Artık Kandil'in 'resmi' adayı Kılıçdaroğlu'dur" başlıklı yazıyı köşesine taşımıştı. Barlas yazdığı yazının CHP'li bazı isimleri kızdırdığını ve sosyal medyadan tepki gördüğünü belirtti. Barlas bugün de o tepkilere cevap olarak PKK'nın dağdaki üssü Kandil ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

İşte Barlas'ın 'Adaylarımızı Kandil belirliyor başkanım' başlıklı yazısından detaylar:

Dünkü "Artık Kandil'in resmi adayı Kılıçdaroğlu'dur" başlıklı yazım CHP'lileri rahatsız etmiş. Gelin biraz Kandil'i konuşalım. Kandil, PKK'nın dağdaki üssüdür. Normal şartlarda terör örgütünün üç ayağı var: Kandil, İmralı ve Avrupa. Bir de hepsinin hamisi olan CIA ve ABD. Yani "Kılıçdaroğlu, Kandil'in adayı" demek ile "Kılıçdaroğlu, Biden'ın adayı" demek arasında bir fark yok. Şimdi konumuza dönelim.