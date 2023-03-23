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İlyas Topsakal'dan HDP ile görüşen Kılıçdaroğlu'na "resmi dil" eleştirisi ve Akşener ile Ağıralioğlu’na çağrı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.03.2023 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
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İlyas Topsakal’dan HDP ile görüşen Kılıçdaroğlu’na resmi dil eleştirisi ve Akşener ile Ağıralioğlu’na çağrı

A Haber’e konuşan Akademisyen Profesör Doktor İlyas Topsakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini ve HDP’den istediği seçim desteğini yorumladı. Önemli noktaya parmak basan Topsakal “Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşmesi sonrası bir de resmi dil meselesi de var. Herkesin gözünden kaçtı. Resmi dil diyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dili Türkçe’dir. Bu Anayasa’da sabittir” dedi. Diğer yandan ‘milliyetçiyim’ söylemleri ile 6’lı koalisyonda HDPKK’nın varlığına karşı somut atamayan Meral Akşener ve Yavuz Ağıralioğlu’nu topa tutan Topsakal, “Siyaset şikayet etme yeri değil. Siyaset çözüm yeridir. Çıkacaksınız erkek gibi eğer milliyetçiyseniz Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü düşünüyorsanız ve adamsanız, bu dava uğruna yaşamayı seviyorsanız çıkıp niyetinizi göstereceksiniz.” ifadelerine yer verdi.

A Haber'de yayınlanan "Arka Plan" programına çarpıcı açıklamalar yapan ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle görüşmesindeki tehlikeli noktaya işaret eden Akademisyen Profesör Doktor İlyas Topsakal, "HDP ile görüşme sonrası bir de resmi dil meselesi de var. Herkesin gözünden kaçtı. Resmi dil diyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dili Türkçe'dir. Resmi dili değil! Anayasa'yı açın ve bakın. Dili Türkçe'dir. Resmi dili ile Türkçe'dir çok farklı bir şey. 'Resmi diliniz Türkçe ise bir başka resmi diliniz de olabilir!' demektir. Ve Anayasa 3. maddesinde bunu engellemiştir. Oradaki ifade 'Dili Türkçe'dir' ifadesidir. Yani başka bir resmi dil olamaz Türkiye'de. Ana diliniz olabilir ve bunu kullanabilirsiniz. AK Parti bunları yaptı zaten kurslar açıldı dil konusunda. Çünkü bu insan hakkıdır." dedi.

"DİK KONUSU HDP İLE GÖRÜŞMEDE İÇERİDE BU KONUŞULMUŞ"

İlyas Topsakal, "Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmesi sonrası çıktı ve kapının ağzında ben de hemen Twitter'dan paylaştım; 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dili Türkçedir" dedi. Çok tehlikelidir. Anayasayı yani 3. maddesini bilerek değiştirdi. Demek ki HDP ile görüşmede içeride bu konuşulmuş. Ben bunu buradan anlıyorum. Ve İYİ Parti'lilere diyorum ki; buyurun milliyetçi arkadaşlar Yavuz Ağıralioğlu Bey, Meral Hanım bakın sizin ortaklarınız ne yapmakta. İçeride neler konuşuyorlar. Siz nerede duruyorsunuz? Şikayet etmekle olmaz. Yavuz çıkmış şikayet ediyor. Evet, şikayet edebilirsin. Ama kimi kime şikayet ediyorsun. Ayrıl da görelim." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN NİYETİNİZİ ORTAYA KOYUN"

İYİ Parti'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP çelilkisini ve parti içinde yaşananları deşifre eden Topsakal, "Neden şikayet ediyorlar biliyor musunuz? Orada kurnazlar! Halk bunlardan soğuyor ve bunları görüyor. Çok büyük bir hata yaptıkları için onları (İYİ Parti'lileri) uyarıyor. Şikayetle halkın onlara olan ilgisini yeniden kazanmaya çalışıyorlar. Şikayet etme yeri değil siyaset. Burası ağlama yeri değildir. Siyaset çözüm yeridir. Çıkacaksınız erkek gibi eğer milliyetçiyseniz Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü düşünüyorsanız ve adamsanız, bu dava uğruna yaşamayı seviyorsanız çıkıp niyetinizi göstereceksiniz." ifadelerine yer verdi.

AĞIRALİOĞLU KOALİSYONUN HDPKK İLE BİRLİKTELİĞİNİ ŞİKAYET ETTİ AMA AYRILMADI!

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız" sözlerini kullandı ve terör örgütünün siyasi kanadı HDP ve CHP arasındaki kirli ilişki hakkında çok sert ifadeler kullandı.

"TERÖRÜN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDE OLMAYIZ"

Ağıralioğlu, "HDP açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitingleri düzenler siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz." dedi.

Ağıralioğlu'nun sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kılıçdaroğlu’na resmi dil eleştirisi KILIÇDAROĞLU'NA "RESMİ DİL" ELEŞTİRİSİ
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