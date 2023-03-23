İlyas Topsakal'dan HDP ile görüşen Kılıçdaroğlu'na "resmi dil" eleştirisi ve Akşener ile Ağıralioğlu’na çağrı

A Haber'de yayınlanan "Arka Plan" programına çarpıcı açıklamalar yapan ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle görüşmesindeki tehlikeli noktaya işaret eden Akademisyen Profesör Doktor İlyas Topsakal, "HDP ile görüşme sonrası bir de resmi dil meselesi de var. Herkesin gözünden kaçtı. Resmi dil diyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dili Türkçe'dir. Resmi dili değil! Anayasa'yı açın ve bakın. Dili Türkçe'dir. Resmi dili ile Türkçe'dir çok farklı bir şey. 'Resmi diliniz Türkçe ise bir başka resmi diliniz de olabilir!' demektir. Ve Anayasa 3. maddesinde bunu engellemiştir. Oradaki ifade 'Dili Türkçe'dir' ifadesidir. Yani başka bir resmi dil olamaz Türkiye'de. Ana diliniz olabilir ve bunu kullanabilirsiniz. AK Parti bunları yaptı zaten kurslar açıldı dil konusunda. Çünkü bu insan hakkıdır." dedi.