CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı kayyumlar Güneydoğu’da destan yazdı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile seçim ittifakına karşı 'kaldıracağım' dediği kayyumlar, hendek sonrası yıkıma uğrayan Güneydoğu'daki kentlerde adeta destan yazdı. Hükümetin gönderdiği paraları halka harcayan kayyumlar, başta Diyarbakır olmak üzere yıkımın yaşandığı 11 kent ile ilçelerini yeniden inşa etti.
Giriş Tarihi: 23.03.2023
11:33 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
11:33
CHP'nin "iktidara geldiğimizde kayyumları kaldıracağız" diyerek söz verdiği HDP'nin yönettiği belediyeler, 8 yıl önce Güneydoğu'da hendek açan ve patlayıcı döşeyen PKK'lı teröristlere iş makinesi desteği vermişti.
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Harabeye dönen bölgedeki birçok şehir, devlet tarafından yeniden ayağa kaldırıldı. Başta Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi olmak üzere, 7 mahallesi tamamen yıkılın Şırnak, Nusaybin ve Cizre'nin aralarında bulunduğu şehirler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 'İhya Projeleri' ile yeniden kuruldu. TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından kentlerin mimarisine uygun konutlar inşa edilirken, el yapımı patlayıcılarla yıkıma uğrayan okullar ve iş yerleri yeniden kuruldu. Hendekler nedeniyle evlerini terk edip başka kentler ile köylere göç etmek zorunda kalan yaklaşık 300 bin kişi yeniden şehirlerine geri döndü.
ŞEHİRLER 3 YILDA YENİDEN KURULDU
Hendek olaylarında en büyük hasarın yaşandığı ve operasyonların 120 gün sürdüğü Diyarbakır'ın tarihi ilçesi Sur'da el yapımı patlayıcılardan zarar gören cami, kilise ve konaklarda aslına uygun bir şekilde yapıldı. Hendek mağduru şehirler, huzur ve güvenin de sağlanmasıyla cazibe merkezi oldu.
İçişleri Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hendeklerin açıldığı şehirlerde başlatılan ve günlerce süren operasyonların ardından şehirler terör ve patlayıcılardan temizlendi. Ardından başlatılan inşa sürecinde belediyelere atanan kayyumlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şehirlerin yeniden ayağa kaldırılmasını sağladı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'kaldıracağız' dediği kayyumlar, hükümetin gönderdiği paraları halka ve şehirlerin inşası için harcadı. Kayyum belediyeleri ve ilgili bakanlıkların ortak projeleriyle yıkımın yerini yeni modern kentler aldı. Huzur ve güven ortamının da sağlandığı bölgedeki kentlere, yeni yollar, yeni evler, parklar, bahçeler, yaşam alanları kuruldu.