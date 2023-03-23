CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hedef aldığı kayyumlar Güneydoğu’da destan yazdı

Harabeye dönen bölgedeki birçok şehir, devlet tarafından yeniden ayağa kaldırıldı. Başta Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi olmak üzere, 7 mahallesi tamamen yıkılın Şırnak, Nusaybin ve Cizre'nin aralarında bulunduğu şehirler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 'İhya Projeleri' ile yeniden kuruldu. TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından kentlerin mimarisine uygun konutlar inşa edilirken, el yapımı patlayıcılarla yıkıma uğrayan okullar ve iş yerleri yeniden kuruldu. Hendekler nedeniyle evlerini terk edip başka kentler ile köylere göç etmek zorunda kalan yaklaşık 300 bin kişi yeniden şehirlerine geri döndü.