PKK’nın siyasi kolu HDP aday çıkarmama kararı aldı! Cumhurbaşkanlığı için ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ diyecekler!
2023 seçimlerinde 6’lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile sıkı bir pazarlığa giren terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP, bugün seçim için adayını açıklayacak. Ankara’da düzenlenecek basın toplantısı ile duyurulacak kararda HDP’nin aday çıkarmayacağı ve Kılıçaroğlu’nu işaret edeceği bildirildi. Peki, Kılıçdaroğlu, Kandil'den gelen suflelerle idare edilen HDP'ye hangi konularda taviz verecek? Detaylar haberimizde...
Türkiye, 14 Mayıs'ta ülkenin geleceğini şekillendirecek olan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine gidiyor.
CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de arka planda ayar verdiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu.
Kaosun kol gediği koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk destek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den geldi.
TEMELLİ'DEN PKK KANALINDA İTTİFAKIN İLANI: BERABER HAREKET EDECEĞİZ
HDP'li Sezai Temelli PKK kanalında 6'lı koalisyonla olan ittifaklarını "Beraber hareket edeceğiz" diyerek ilan etti. Bu bağlamda HDP 'Tutum Belgesi' adı altında CHP ve diğer koalisyon ortaklarına dayatmalarda bulunmalarda bulundu.
Terör örgütü PKK ve HDP kanadı ise bölücülük faaliyetlerini hız vererek şartlarını tek tek açıkladı
Van'daki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen HDP etkinliğinde DBP'li Saliha Aydeniz "Tecritte ısrar savaşta ısrardır" tehdidinde bulunarak "Öcalan 14 Mayıs'ta fiziki özgürlüğüne kavuşacak" şeklinde konuştu.
BULDAN'DAN SKANDAL SÖZLER: ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRIN
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Tecritle sadece İmralı'yı değil tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar" diyerek Öcalan'a özgürlük talep etti.
Buldan, "14 Mayıs'tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım" dedi.
KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU: YEREL ÖZERKLİK, KAYYUM TEMİNATI, PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ...
HDP'nin bölücü taleplerinin üzerinden 24 saat geçmeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan - Mithat Sancar ikilisi masaya oturdu.
Kirli pazarlık sonrası Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı.
CHP TUTUMUNU BÖLÜCÜLÜKTEN YANA KULLANDI
Diğer yandan Selahattin Demirtaş tarafından dayatılan 'Tutum Belgesi'nde de yerel yönetimler, kayyum vb. benzeri maddeler mevcut. Dün de CHP'li Özgür Özel, HDPKK'ya kayyum teminatında bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun da PKK ile ağız birliği yaparak Türkiye'de Kürt sorunu var algısını yayması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu gelişmeler CHP'nin tutumunu bölücülükten yana kullandığının en somut delili olarak tezahür etti.
"HDP ADAY ÇIKARMAYACAK, KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK"
6'lı koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakı, CHP - HDP görüşmesinde açığa çıkan bölücü taleplerin gölgesinde HDP aday çıkarmama kararı aldı.
HALK TV'de de boy gösteren fondaş medyanın gazetecisi İsmail Saymaz, "HDP, Cumhurbaşkanı adaylığında tavrını belirledi. HDP aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret edecek. Bu karar yarın Ankara'da basın toplantısıyla açıklanacak" ifadelerini Twitter hesabından paylaştı.
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