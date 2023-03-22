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HDP ile ittifak İP'i kopardı! İYİ Parti'de deprem: Yavuz Ağıralioğlu'ndan Meral Akşener, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ve 6'lı koalisyona bombardıman

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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HDP ile ittifak İP’i kopardı! İYİ Parti’de deprem: Yavuz Ağıralioğlu’ndan Meral Akşener, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ve 6’lı koalisyona bombardıman

Son dakika haberi | 6'lı koalisyonun ortak aday olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyurması ve ardından HDP ile başlayan yakınlaşma, İYİ Parti'de kriz çıkardı. Partinin önde gelen isimlerinden İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dün Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklandığı partinin grup toplantısına katılmazken, bugün bir basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu basın toplantısında Meral Akşener, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ve 6'lı koalisyonu adeta bombardımana tuttu. Ağıralioğlu, 6'lı koalisyon masasında dayatma yapıldığını söylerken, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." dedi. Ağıralioğlu Akşener ve İYİ Parti'yi çok sert sözlerle eleştirirken, "50+1 oy için her yolu mübah görmek ahlaki değildir." ifadelerini kullandı. HDP ile pazarlık konusunda da çok sert ifadeler kullanan Ağıralioğlu, "PKK'ya katil diyemeyenlerin oyuyla pazarlık ediliyor." dedi. İYİ Partili isim ayrıca HDP'nin Türk demokrasisinin şantajcısı konumuna geldiğini söyledi.

6'lı koalisyon masasının HDP ile yakınlaşması ve HDP'nin aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı İYİ Parti'de deprem etkisi yarattı. İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı sözler kullandı.

İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklaması şu şekilde;
Konuşabilme imkanı bulduğum her yerde ilkeli siyasetin dilini kullanmaya gayret ediyorum. Kazanmak için her şeyi hak görenlerin karşısında şerefle kaybetmeyi göze alarak konuşuyoruz. İktidara kızıyorsanız iktidara benzememelisiniz. İktidar "milleti duymuyor" diye eleştiriyorsunuz milletinizi duymak anlamak istişare etmeye sadakat göstermek zorundasınız.

"KURDUĞUMUZ MASADA BİZE PUSU KURULDU"
Akşener masada dayatmayla karşı karşıya kaldı. Bize pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi duyuluyor diye bize küfür edilmesinden rahatsızız. 50'yi 1 geçmek için her yol mübah değildir. Siyasi mücadelede millete umut olmak istiyorsanız iktidarın yaptıklarını yapmayacaksınız.

"İYİ PARTİ'NİN KURBAN EDİLMESİNE İTİRAZ ETTİK"
Meral Akşener bir siyasi dayatma maruz kaldı diye itiraz ediyoruz. İYİ Parti bu süreç başladığından bari 'millet kazanacak' diyoruz. Meral Akşener'in tahammül ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi kuruyoruz diye bize pusu kurulmasından rahatsızız. Biz hassasiyetin merkezine 50+50'yi koyuyoruz. 50'yi bir geçmek arzuyla kazanma şehvetine kapılırsa siyaset kirlenecek dedik.

Biz kimsenin mezhebine inancına hürmetsizlik edecek değiliz. İYİ Parti'nin 5 yıllık emeğin iktidar olma hevesine kurban edilmesine itiraz ettik.

"KÖR VE SAĞIR OLDUNUZ"
Bölücülük cumhurbaşkanlığı pazarlığı olamaz. İktidar milleti görmez oldu, siz daha görmeden kör ve sağır oldunuz. Memleket mücadelesinde şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Elini kalbine koyup koşanların yurdudur bu memleket. Siyaset kim cumhurbaşkanı olacak kayığına döndü. İYİ Parti masada 5 yıldır ağır hakarete uğruyor.

"TERÖRÜN OLDUĞU YERDE KALMAYIZ"
HDP'nin içine dahil olduğu denklemde defalarca ifade ettik, biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Devlete katil dediler PKK'ya katil diyemediler. Terörün olduğu yerde kalmayız.

Menfaatimiz var diye bu ilkesizliğe göz yumamayız. Elinize güç geçtiğinde ne yapacağınızı gördük.

"PKK'YA KATİL DİYEMEYENLERİN OYUYLA PAZARLIK EDİLİYOR"
Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, biizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitingleri düzenler, siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz.

Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde, devletin örselenmesine razı değilim. İYİ Parti'nin emekleri ziyan edildi. İktidar olmadan bu kadar kuralsızlığı tehlikeli gördük. Kemal Bey'in adaylığında mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum. Ben adaylık sürecinden bütün usulsüzlükleri reddediyorum.

İYİ PARTİ CEPHESİNDE NELER OLMUŞTU?
Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı için gün sayarken, 6'lı koalisyonda krizler peş peşe geliyor. Son olarak İyi Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine ilişkin karar alınmış ancak partinin önde gelen isimlerin Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu bu toplantıya katılmamıştı.

4 VEKİL KATILMADI
İyi Parti TBMM Grubu'nda dün Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek için karar aldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Mersin Milletvekili Behiç Çelik yurt dışında, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda olduğu için toplantıya katılmadı. Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun ise toplantıya katılmaması dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞTI
6'lı Masa'da yaşanan ortak aday krizinin çözülmesiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'na geri dönmüştü. Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını dile getiren Ağıralioğlu'nun ise bu gelişmenin ardından istifa edeceği konuşulmuştu. Ağıralioğlu, "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİ TABANINDAN NASIL BİR TAVIR GELİR?
A haber canlı yayınına katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, HDP ile yakınlaşma sürecinin İYİ Parti'de büyük rahatsızlık yarattığına dikkat çekerken, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Pazarcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
İYİ Parti başlangıçtan itibaren söylediğimi şu benim toplama bir partidir. İP'in içinde çok değişik görüşler var. Ama ağırlıklı olarak milliyetçi ve ülkücülerden oluşuyor partinin omurgası.

Bunların hepsini ben çok iyi tanıyorum. Koray Aydın'ın son derece rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Yavuz Ağıralioğlu yine rahatsızdır. Oradaki pek çok milletvekilinin durumu da budur.

Hiçbir şey olmamış gibi HDP ile birlikte yol yürünmesine rıza göstereceksiniz böyle bir şey söz konusu olamaz.

İYİ Parti hiçbir şey yapamaz. İYİ Parti esir alınmış durumda.

Kılıçdaroğlu'na rıza göstermeyen İP'in tabanı Kılıçdaroğlu'nun bir de HDP ile yol yürümesine nasıl rıza gösterecek? Gösteremeyecek. Göstermesi de mümkün değil. Olacaklar belli. Yukarıda teslim alınmış bir yapı var. Hiçbir şey yapamazlar. Kılıçdaroğlu çok güzel taşları döşedi. 6'lı masa zaten kendisinin adaylığını onaylamak için toplandı. Meral Akşener'i de etkisizleştirdi ve artık bütün ipleri eline aldı. Şu anda 6'lı masanın tamamı etkisiz elemandır. Etkili bir eleman ortaya çıktı o da HDP. Bundan sonra Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile birlikte yol yürüyecek. HDP olmadığı taktirde bunların hiçbirisinin tek tek bir anlam ifade etmedikleri gibi 6'lı masa olarak da bir şey ifade etmezler.

Peki aşağıdaki fotoğraf? Oy veren insanlar bunu nasıl değerlendirecekler? Son günlerde bakıyoruz pek de mutlu değiller CHP'deki bazı isimler de bundan mutlu değil. Seçmenler vicdanlarına danışacaklar.

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