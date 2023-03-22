HDP ile ittifak İP’i kopardı! İYİ Parti’de deprem: Yavuz Ağıralioğlu’ndan Meral Akşener, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ve 6’lı koalisyona bombardıman

"KURDUĞUMUZ MASADA BİZE PUSU KURULDU"

Akşener masada dayatmayla karşı karşıya kaldı. Bize pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi duyuluyor diye bize küfür edilmesinden rahatsızız. 50'yi 1 geçmek için her yol mübah değildir. Siyasi mücadelede millete umut olmak istiyorsanız iktidarın yaptıklarını yapmayacaksınız.

"İYİ PARTİ'NİN KURBAN EDİLMESİNE İTİRAZ ETTİK"

Meral Akşener bir siyasi dayatma maruz kaldı diye itiraz ediyoruz. İYİ Parti bu süreç başladığından bari 'millet kazanacak' diyoruz. Meral Akşener'in tahammül ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi kuruyoruz diye bize pusu kurulmasından rahatsızız. Biz hassasiyetin merkezine 50+50'yi koyuyoruz. 50'yi bir geçmek arzuyla kazanma şehvetine kapılırsa siyaset kirlenecek dedik.

Biz kimsenin mezhebine inancına hürmetsizlik edecek değiliz. İYİ Parti'nin 5 yıllık emeğin iktidar olma hevesine kurban edilmesine itiraz ettik.