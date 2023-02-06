Son dakika | Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem! Kızılay'dan genel çağrı: Acil kan verin
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık tüm Türkiye’ye gün ışıdığı andan itibaren kan verme çağrısında bulundu.
Kınık, yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini ileterek "Güneydoğu bölgemizi derinden etkileyen yaygın bir şekilde hasar oluşturan büyük bir deprem yaşadık.
Şu anda AFAD koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları ve müdahale planlamaları çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimizin bir kısmı Ankara'da, ana merkezde koordinasyonda; diğer kısımları bütün afet müdahale merkezlerimizde, ulusal beslenme, barınma ve kan hizmetleri noktasında ekip kapasitelerimizi lojistik anlamda bölgeye seferber ettiğimiz için şu anda teyakkuz halindeler.
Bölgedeki etkilenmiş olan 6-7 vilayetimizin şubeleri ile ilçe şubelerimiz de vatandaşlarımıza destek için bölgedeler. Öncelikle bölgelerdeki kan bankalarımızdaki ulusal stoklarımız ilk etaptaki seferberlik için yeterli. Ancak günün ışıması ile beraber bütün Türkiye'yi, Türkiye çapında bir kan bağışına davet ediyoruz. Allah beterinden korusun, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Devletimiz büyüktür, milletimiz güçlüdür, büyüktür, bunun altından da inşallah kalkacağız" dedi.
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