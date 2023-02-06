Son dakika | Kahramanmaraş’ta 7,4 büyüklüğünde deprem! Kızılay’dan genel çağrı: Acil kan verin

Bölgedeki etkilenmiş olan 6-7 vilayetimizin şubeleri ile ilçe şubelerimiz de vatandaşlarımıza destek için bölgedeler. Öncelikle bölgelerdeki kan bankalarımızdaki ulusal stoklarımız ilk etaptaki seferberlik için yeterli. Ancak günün ışıması ile beraber bütün Türkiye'yi, Türkiye çapında bir kan bağışına davet ediyoruz. Allah beterinden korusun, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Devletimiz büyüktür, milletimiz güçlüdür, büyüktür, bunun altından da inşallah kalkacağız" dedi.

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