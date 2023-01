Bakan Çavuşoğlu’ndan Pompeo’nun iddialarına tarihi yanıt: Anlıyoruz ki darbeyi desteklemiş

"O İĞRENÇ DEDİĞİ VİDEODAKİ GÖRÜNTÜLERİ BİZ YAŞADIK"

Şimdi rahatsızlığını anlıyoruz. O iğrenç dediği videodaki görüntüleri biz yaşadık. Bu terör örgütü o gece 251 vatandaşımızı öldürdü ve kendisinin de zaten o gece daha sonra sildiği bir tweet var. Cumhurbaşkanımızın aleyhine yazdıklarını da anlıyoruz ki darbe girişimini desteklemiştir. Videodan rahatsız olmasının sebebi de budur. Çünkü o görüntüler darbenin nasıl başladığını ve Türk milletinin darbeyi nasıl yendiğini gösteriyor. Sanırım Türk milletinin o darbecileri yenmesinden rahatsız olmuş ki bu ifadeleri kendisi sergilemiş. Dolayısıyla belki video uzun olabilir ama tüm gerçekleri yansıtan bir videoydu.

"PATRİĞE HERHANGİ BİR TEHDİTTE BULUNMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Yunanistan konusunda Rum kesiminde zaten ABD'nin denge politikasını bozan bunlar oldu. Kendisi de önümüzdeki seçimlerde aday olduğu zaman Rum lobisinden de oy alabilmek için bu söylemleri öncelikle yazdığını görüyoruz. Diğer taraftan patrikhane ile ilgili ziyaretinde artık orada diğer dini azınlıkların, patrikleri, cemaatler, vakıflar orada, Türkiye hiçbirisini tehdit etmez. Batı Trakya Türklerinin haklarının gasbedilmesi gibi herhangi bir Türkiye'nin özellikle biz AK Parti iktidarı olarak yönetime geldiğimiz günden bu yana, sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde de onlara yaptıkları ortada. Her lider geldiği zaman her görüşmede de kendileri bunu uluslararası platformlarda anlatıyorlar. Patriğe herhangi bir tehditte bulunmamız mümkün değildir, hiçbir zaman olmamıştır. Kendisine her zaman, her türlü desteği veriyoruz.