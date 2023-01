Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan F-16 ve Türkiye’nin küresel gücü hakkında flaş açıklama! Etkimizi sınırlamak olmaz

Bakan Çavuşoğlu, daha önce daha çok New York'taki vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyleyerek, "Biz her ziyaretimiz vesilesiyle mümkün olduğunca vatandaşlarımızla, hatta yurt dışındaki soydaşlarımız da, akraba topluluklarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Daha önceki ziyaretlerimizde daha çok New York'ta o bölgede yaşayan vatandaşlarımızla bir araya geliyorduk. Bugün hatta o bölgeden gelen New York'tan, New Jersey'den gelen vatandaşlarımız, dostlarımız da aramızda. Süryani toplumunun temsilcileri de bugün aramızda. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Ankara'da misafir ettik kendilerini. Bu sefer burada Washington DC'de bir araya gelme imkanımız oldu. Malumunuz resmi ziyaret için Washington'a geldim." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bugün çeşitli etkinliklere katıldık buradan Houston'a geçerek oradaki başkonsolosluğumuzun yeni binasının resmi açılışını yapacağız. Vatandaşlarımızla orada da bir araya geleceğiz. Ayrıca Houston merkezli bir Think Tank'ta da öğle yemeğinde Türkiye'nin dış politikasını Türkiye- ABD ilişkilerini değerlendireceğiz. Tıpkı bugün sabah SETA'nın düzenlediği bir etkinlikte yaptığımız gibi. Biraz önce yine büyükelçimizin organizasyonunda burada birçok Think Tank ve değişik toplumun toplumun farklı toplumların temsilcileriyle yaptığımız gibi" ifadelerini kullandı.