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Son dakika | Bakan Akar'dan kritik F16 açıklaması

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Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Son dakika | Bakan Akar’dan kritik F16 açıklaması

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik F-16 açıklaması. Bakan Akar yaptığı açıklamada "Olumlu yaklaşıma bağlı olarak olumlu adımlar bekliyoruz." dedi.

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