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ABD'nin F16 kararı sonrası Yunanistan karalar bağladı! Yunan medyası manşetten verdi: Kaybettik

ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısının son halinden, Temsilciler Meclisince Türkiye'nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere konulan maddeler de çıkarıldı. ABD'nin bu hareketi sonrası Türkiye'ye F16 satışında yeşil ışık yakması Yunan basınında birinci gündem maddesi oldu. Manşetten verilen haberde, ülkede hayal kırıklığı yaşandığını belirterek, "Yunan lobisi, aylardır uğraştığı Türkiye'ye F-16 satışını engelleme girişini kaybetti" sözlerinin dolaştığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 08.12.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 11:51
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ABD’nin F16 kararı sonrası Yunanistan karalar bağladı! Yunan medyası manşetten verdi: Kaybettik

Yunan basını 2 gündür Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakılmasını konuşuyor. Bir Yunan gazetesi, Yunanistan'da bir hayal kırıklığı yaşandığını ifade ederken ülkede "Yunan lobisi, aylardır uğraştığı Türkiye'ye F-16 satışını engelleme girişini kaybetti" sözlerinin dolaştığını ifade etti.

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ABD’nin F16 kararı sonrası Yunanistan karalar bağladı! Yunan medyası manşetten verdi: Kaybettik

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasının ardından Yunan basını karıştı. Dünden beri çeşitli haberlerle durumun değerlendirildiği Yunanistan'dan yaşanan hayal kırıklığı gözler önüne serildi.

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ABD’nin F16 kararı sonrası Yunanistan karalar bağladı! Yunan medyası manşetten verdi: Kaybettik

Türk medyasının bu durumu 'kutladığından' bahsedilen bir haberde Türkiye'den gelen yorumların "ABD Kongresi'nin Türkiye'nin F-16 alımını sınırlandıran bazı kısıtlamalar getirme kozu da kalkmış oldu" şeklinde olduğu ifade edildi.

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ABD’nin F16 kararı sonrası Yunanistan karalar bağladı! Yunan medyası manşetten verdi: Kaybettik

Yunan gazetelerinden biri bu gelişmenin Yunan kamuoyunda 'inanılmaz bir şaşkınlığa' neden olduğunun altını çizdi. Aynı zamanda haberde Türk medyasında F-16'larla ilgili gelişmenin 'Yunanistan'ın kaybettiğine' yönelik yorumlara neden olduğuna dikkat çekti.

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ABD’nin F16 kararı sonrası Yunanistan karalar bağladı! Yunan medyası manşetten verdi: Kaybettik

Ancak bu Türk medyasının yorumu değil. Nitekim, Yunan muhabir Maria Zaharaki, konuyla ilgili "Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan ve Senato gündemine getirilen kısıtlamalar savunma bütçesine dahil edilmedi. Yunan lobisi büyük hayal kırıklığı yaşıyor" dedi.