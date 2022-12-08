ABD'nin F16 kararı sonrası Yunanistan karalar bağladı! Yunan medyası manşetten verdi: Kaybettik

ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısının son halinden, Temsilciler Meclisince Türkiye'nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere konulan maddeler de çıkarıldı. ABD'nin bu hareketi sonrası Türkiye'ye F16 satışında yeşil ışık yakması Yunan basınında birinci gündem maddesi oldu. Manşetten verilen haberde, ülkede hayal kırıklığı yaşandığını belirterek, "Yunan lobisi, aylardır uğraştığı Türkiye'ye F-16 satışını engelleme girişini kaybetti" sözlerinin dolaştığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 08.12.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 11:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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