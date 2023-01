Son dakika | Market fiyatlarında spekülasyon iddiaları! Bakan Kirişci’den net açıklama: Gerekeni yaparız

Süt fiyatına da değinen Kirişci şöyle devam etti:

"Buradan sanayicilere seslenmek istiyorum, herhangi bir şekilde sütü satmayıp bunu elinde tutup bir stokçuluk yapıp, bir fırsatçılığa dönüştüren bir süt üreticisi olabilir mi? Burada sanayicilerimize biraz iş düşüyor. Bu fiyatları kendileri belirlemeye çalıştıklarını gördük ve zamanında da uyardık. 'Bu yaptığınız doğru değil, Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı fiyatı dikkate alın' dedik. Onlar adeta yarışa girdi. Bu yarış doğal olarak sütün fiyatını yukarı çekti. Şimdi de kendi aralarında anlaşıp bir fiyat indirimine gidemedikleri için bize diyorlar ki 'Siz Ulusal Süt Konseyi olarak sütün fiyatını artırın.' Biz niye artıralım? Biz bunu zamanında yaptık, o zaman gereken ilgiyi göstermediler. Et ile ilgili normalleşme dönemini bekliyoruz. Ramazan ayıyla ilgili ete olan ilgi artar ama büyük bir iştahın olmadığını tespit ettik. Şu an bulunurluk konusunda et ve sütte bir eksiğimiz yok. Gerekirse gerekli tedbirler alınır, biz üreticimizi mağdur etmeyiz."

Kirişci, Türkiye'nin stratejik ürünler konusunda kendi kendine yeten ülkelerden olduğuna dikkati çekerek, "Ayçiçeği konusunda ihtiyacımızın yüzde 63'ünü üretebiliyor. Yüzde 37'lik kısmını ithalatla tedarik ediyoruz ama diğer ürünlerde kendi ihtiyacımızı karşılayabilecek bir üretimimiz var. Ayçiçeği noktasında diğer yağlı tohumlarla beraber bunu kompanse ettiğimizi ve kendi kendimize yettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Arz güvenliği noktasında bir problem yoksa fiyatlarla ilgili bir problem yok." diye konuştu.

Çiftçinin 2 milyon 800 bin belgeyi e-Devlet üzerinden ürettiğini ifade eden Kirişci, "Eskiden çiftçi tarladan çıkıp bizim il/ilçe müdürlüklerimize gidiyor, bu iş bittiğinde bunun bu kişiye bir maliyeti oluyordu. Her bir belge için 100 liralık bir harcama yaptığını düşünelim. Bunu yüz yüze yapmış olsa 280 milyon lira harcanmış olacaktı. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum, alışacağız alıştıracağız. TarımCebimde kullanıcı dostu bir uygulama." değerlendirmesinde bulundu.