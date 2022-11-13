Bakan Bozdağ A Haber’de yanıtladı! Beyoğlu’ndaki patlamada detaylar netleşti: Kadın zanlı 45 dakika bankta bekledi

"FETÖ BİNBİR KILIĞA GİREN OMURGASIZ İNSAN YETİŞTİRİYOR"

FETÖ binbir kılığa giren omurgasız insan tipi yetiştiriyor. Bunları tespit etmek kolay bir iş değil. Anayasa'da da kamu görevlilerinin sadakat yükümlülüğü açıkça ifade edilir. Devlette çalışan herkes sadakatle yükümlüdür. Türkiye'de OHAL döneminde bu kapsamda ihraçlar yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla bitti. FETÖ'cülerin tamamını ayıklamak mümkün değil. Önemli yerlerden ayıklandılar ve organize hareket etmelerinin önü kesildi.

Mücadelenin bir güvenlik güçleri bir de adli boyutu var. İkisi bir arada olamazsa başarılı olamaz. Daha önce FETÖ'cülere kimse kriminal gözle bakmamış. Bunların hepsi 17-25 Aralık sonrası süreçte ortaya çıkan yeni anlayışla ortaya çıktı. Hükümetin FETÖ'ye karşı mücadelesi netleşti. 2014'ün kasım ayında FETÖ/PDY nitelendirmesi ilk kez yapıldı. Buradan sonra bakışlar değişti.

"AVRUPA ÜLKELERİ FETÖ'YÜ TÜRKİYE'YE KARŞI SİLAH OLARAK KULLANIYOR"

Devletin artık FETÖ'ye ilişkin daha fazla bilgisi var. Yöntemler çözüldükçe, devlette daha fazla veri var. Kodlama ile ilgili yöntemler araştırmalar sonucunda ortaya çıkıyor. FETÖ'nün örgütlendiği ülkeler, Afrika ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Balkanlar'daki Müslüman ülküler. Rusya hiç ülkesine sokmadı. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler ellerindeki bıçak gibi kullanıyorlar, Türkiye'ye karşı bir silah gibi.

Başbakanımızı, bakanları, devletin müsteşarlarını dinleyip operasyon çektiler. CHP'ye operasyon çektiler mi? Ne kadar parti varsa çok sayıda insanı dinlemişler. İyi yerlere gelecek, iş dünyası sanatçılara kadar çöktüler. Tayyip Bey dışında hiç kimse net bir mücadele ortaya koymadı. Tayyip Bey'in bu mücadelesi yapması irade açısından önem arz ediyor. Halkın yanımızda durmasına neden oldu. Erdoğan olmasaydı Türkiye'de kimse sokağa çıkmazdı.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN İADESİ

Odalar dolusu belge gönderdik. Kumpas ve darbe teşebbüsünden dolayı görüşmeler yapıldı. Biden o zaman ABD Başkan Yardımcısı'ydı, Trump ile de görüşmesinde vardım. Her görüşmesinde Gülen'in iadesini istiyor. Uzmanlar çalıştık, biz ekipler gönderdik. Bakanlarla görüştüm. Delil konusunu tartıştık. Bizim anlaşmamıza göre delilleriniz yeterli değil dediler. İstenenden daha fazla belgemiz vardı. Telefonla görüşmeler var, ziyaretler var. ABD'ye giren çıkanlara ilişkin tanık beyanları var. Pensilvanya'da uçan sinekleri dahi siz biliyorsunuz dedim. Biz delillerimize güveniyoruz. Siz yetersiz diyorsunuz, delilleriyle adli makamlara gönderin dedik.

ABD Adalet Bakanlığı, dosyanın reddedilme imkanı olduğu için hala göndermedi. FETÖ de değil birçok teröristi himaye ediyorlar. FETÖ'yü koruyup kolluyorlar. Açıkça söylemeseler de fiilen bunu belli ediyorlar. ABD'li yetkillerde utanç yok, kendi menfaatleri olduğunu düşünüp Türkiye'yi sıkıştırmak için kullanıyorlar.

ABD'nin elinde artık Irak, Libya, Afganistan yok. Terör örgütleri üzerinden bölgede güçlü olmak istiyorlar. Realist olmak lazım. Bir devletin diğer devlete dayatma yapması kolay kolay mümkün değil. Gücünüz çok olursa istediğinizi almanız kolaylaşıyor. Ekonomimiz güçlendikçe, savunma sanayiinde yerlilik yüzde 90'ların üzerine taşıdıkça, milli gelir yükseldikçe, başka ülkelerden istediklerimizin çoğunun olacağını göreceğiz. O yüzden Türkiye'nin istikametinin değiştirilmesini istiyorlar.