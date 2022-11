Bakan Bozdağ A Haber’de yanıtladı! Beyoğlu’ndaki patlamada detaylar netleşti: Kadın zanlı 45 dakika bankta bekledi

HAİN DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA NELER YAŞANDI?

Başkan oturumu kapatırsa, darbeci teröristler istediğini elde eder halk meclis korktu der diye düşündüm. Divanda İsmail Kahraman başkana kapatmayın dedik. Bize düşen burada ölmektir, gitmek isteyen gitsin dedim. Oturuma devam kararı alındı. Ben kürsüye çıktıktan sonra Meclis bombalandı. Camekan ve ışıklı noktaya ateş ettiler. Hedef genel kuruldu. Meclis'i susturmaya karar verdiler. Helikopterlerle kaç kez terörist indirme teşebbüsünde bulundular ama başaramadılar. İkinci bombadan sonra, o konuşmayı yaptım. Allah milletimizden razı olsun.

Bunu her yerde söylemiyorum, biz Rabbim nasip etti milletimize pek çok görevde hizmet ettik. Her insan gibi bizim de kusurumuz var, inşallah şehitlik nasip olur dedim. Şehit olmak benim için şereflerin en büyüğü. Ben karar verdim, her türlü çatışacak ya onları alt edecektik ya da onlar beni.