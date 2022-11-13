SON DAKİKA | Beyoğlu’ndaki patlama sonrası Türkiye ve dünyadan taziye mesajları

PAKİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJI



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve çok sayıda siyasetçi, İstanbul'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'ye taziyelerini iletti.



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'un merkezinde İstiklal Caddesi'nde patlama yaşandığını öğrendiğini belirterek, "Pakistan hükümeti ve halkı, hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye halkına taziyelerini iletiyor ve yaralıların hızlı bir şekilde iyileşmesi için dualarını gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari de Taksim Meydanı'nda yaşanan saldırıda can kaybı yaşanması sebebiyle son derece üzgün olduğunu ifade ederek, "Bu matem anında Türk kardeşlerimizle tam dayanışma içerisindeyiz." açıklamasını yaptı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, televizyonlardan yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul'da çok sayıda kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısını kınıyorum. Pakistan adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Bu zor dönemde Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız." dedi.