SON DAKİKA | Beyoğlu'ndaki patlama sonrası Türkiye ve dünyadan taziye mesajları
SON DAKİKA | İstanbul Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi de yaralanmıştı. Türkiye'yi yasa boğan bu acı haber sonrası hem yurt içinden hem de dünyadan taziye mesajları geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberiyle yüreğimize ateş düştü. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki patlamayla alakalı olarak ilgili tüm kurumların devrede olduğunu ve gerekli tahkikatların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Yaşananlarla alakalı olarak ilgili tüm kurumlarımız devrede olup, gerekli tahkikatları titizlikle yürütmektedir." ifadelerine yer verdi.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP'UN MESAJI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'un Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.
Yaralılara da acil şifa dileyen Şentop, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın, bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın, resmi kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
BAKAN BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini bildirdi.
Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.
Bakan Bozdağ, açıklamasında şunları kaydetti:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adli tahkikat başlatmıştır. Soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz cumhuriyet savcısı ve iki cumhuriyet başsavcıvekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır. Güvenlik güçlerimizin kısa sürede fail ya da failleri tespit edip yakalayacağından, soruşturma sonucunda da hadisenin bütün boyutları ile aydınlatılacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."
KATAR EMİRİ AL SANİ, İSTANBUL'DAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN BAŞKAN ERDOĞAN'I ARAYARAK TAZİYEDE BULUNDU
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.
Katar Emirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Al Sani, patlamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
Ülkesinin kardeş Türkiye ve halkının yanında olduğunu ifade eden Al Sani, Türkiye'nin güvenlik ve istikrarını korumak için aldığı tüm tedbirleri desteklediklerini, şiddet ve terör eylemlerini, masum sivillerin hedef alınmasını kesin bir şekilde reddettiklerini vurguladı.
İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI CLEVERLY: DÜŞÜNCELERİM İSTANBUL PATLAMASINDAN ETKİLENENLERLE
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly yaptığı açıklamada, İstanbul'daki patlamayla ilgili taziyelerini sunarak, "Düşüncelerim İstanbul patlamasından etkilenenlerle birlikte" dedi.
İngiltere, İstanbul'daki patlamayla ilgili Türkiye'ye taziyelerini sundu.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim İstanbul patlamasından etkilenenlerle birlikte. Her türlü terörizm iğrençtir. İngiltere, bu haksız şiddet eylemine karşı Türkiye ile dayanışma içindedir. İngiliz vatandaşları tetikte kalmalı ve resmi seyahat tavsiyelerine uymalıdır" dedi.
PAKİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJI
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve çok sayıda siyasetçi, İstanbul'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'ye taziyelerini iletti.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'un merkezinde İstiklal Caddesi'nde patlama yaşandığını öğrendiğini belirterek, "Pakistan hükümeti ve halkı, hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye halkına taziyelerini iletiyor ve yaralıların hızlı bir şekilde iyileşmesi için dualarını gönderiyor." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari de Taksim Meydanı'nda yaşanan saldırıda can kaybı yaşanması sebebiyle son derece üzgün olduğunu ifade ederek, "Bu matem anında Türk kardeşlerimizle tam dayanışma içerisindeyiz." açıklamasını yaptı.
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, televizyonlardan yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul'da çok sayıda kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısını kınıyorum. Pakistan adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Bu zor dönemde Türkiye'deki kardeşlerimizin yanındayız." dedi.
AZERBAYCAN VE UKRAYNA'DAN İSTANBUL'DAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ TAZİYE MESAJI
Azerbaycan, Pakistan ve Ukrayna liderleri, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mesajında, İstanbul'un merkezinde meydana gelen hain patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendilerini derinden sarstığını belirtti.
Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten Aliyev, yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.
NATO VE AVRUPA BİRLİĞİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İstanbul'dan şoke edici görüntüler geldiğini belirterek, Türk halkına ve patlamadan etkilenenlere başsağlığı dilediğini bildirdi.
Stoltenberg, "NATO, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.
AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan sonra zor zamanlarda Türk halkının yanında olduklarını kaydetti.
Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilediğini aktaran Varhelyi, yaralılara da acil şifa diledi.
UKRAYNA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter'dan paylaştığı mesajında, İstanbul'un merkezinde insanların hayatını kaybetmesi ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır." ifadelerini kullandı.
SURİYE GEÇİCİ HÜKÜMETİ
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Twitter hesabından, "İstanbul'da bugün sivilleri hedef alan terör saldırısını en sert sözlerle kınıyoruz. Kardeş Türkiye Devleti'ne ve Türk halkına taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifa dileriz." paylaşımında bulundu.
YABANCI TEMSİLCİLİKLERDEN BEYOĞLU'NDAKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN TAZİYE MESAJI
Türkiye'de bulunan çok sayıda yabancı temsilcilik ve yabancı büyükelçi, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerden için taziye mesajı yayımladı.
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "İstanbul'da hain saldırı sonucu patlamada can kaybı ve yaralıların olması haberinden derin üzüntü duyduk. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralıların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını niyaz ediyoruz. Seninleyiz Türkiye!" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Beyoğlu'ndaki patlamada can kayıpları olmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, kurbanların ailelerine ve yakınlarına teselli diledi.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, patlamaya ilişkin gelişmeleri yakından izlediklerini ifade ederek, "İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama bizi derinden üzdü. Patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz. Başın sağ olsun Türkiye." mesajını paylaştı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter'dan Türkçe taziye mesajı paylaştı. Bodnar mesajında, "Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberini derin üzüntüyle öğrendim. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Dost Türk milletinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden Türkçe olarak, "Bugün İstanbul'da birçok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı çok üzgünüz. Ölenler için Allah'tan rahmet ve yaralananların çabucak iyileşmesini dileriz." mesajı yayımlandı.
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinden de "İstanbul İstiklal Caddesi'nde vuku bulan patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Başın sağ olsun Türkiye." yazılı taziye mesajı paylaşıldı.
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Finlandiya ve Kosova'nın Ankara büyükelçilikleri de Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.
BEŞİKTAŞ STADINDA TAZİYE MESAJI
Taksim'de yaşanan patlamanın ardından Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelenirken, Vodafone Park'ta patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlandı.
Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde bugün yaşanan patlamanın ardından Süper Lig'de oynanması planlanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması ertelendi.
Yaşanan erteleme sonrasında tribünlerde bulunan taraftarlar stat dışına çıkarılırken, stada gelen Beşiktaş kafilesi de otobüsten inmeden tesislere geri döndü.
Stadyumun boşaltılmasıyla birlikte Beşiktaş Kulübü, patlamada hayatını kaybedenler için Vodafone Park'ta taziye mesajı yayınladı.
Stadyumda bulunan LED ekranlarda 'Başımız sağ olsun' ve '#Taksim' mesajları yer aldı.
ÜRDÜN
Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı kınadı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali yaptığı yazılı açıklamada, "Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler adına kardeş Türkiye halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Patlamanın, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan korkakça bir terör eylemi olarak nitelendirildiği açıklamada, terörün ortak düşman olduğu vurgulandı.
SUUDİ ARABİSTAN
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da Taksim'de meydana gelen "terör saldırısının" en şiddetli şekilde kınandığı belirtildi.
Suudi Arabistan'ın, bu korkak eylem karşısında Türkiye'nin yanında olduğu kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.
MISIR
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayı kınadı.
Ebu Zeyd, "Mısır'ın dost Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne en içten başsağlığı dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa" temennisinde bulundu.
Ülkesinin, nedeni ne olursa olsun terör ve şiddetin her türlüsünü reddettiğini vurgulayan Ebu Zeyd, tüm dünyanın bu çirkin suçla mücadelede dayanışma içerisinde olması ve terörün maddi manevi her türlü kaynağının kurutulması çağrısında bulundu.
AVRUPA KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL'DEN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJI
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İstanbul'daki patlama ile ilgili Türkiye'ye taziyelerini sundu.
İstanbul'daki patlamanın ardından liderler Türkiye'ye yönelik taziye mesajlarını yayınlamaya devam ediyor. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece İstanbul'dan korkunç bir haber geldi. İstiklal'deki patlamanın kurbanlarına başsağlığı diliyorum. Tüm düşüncelerimiz bu sıkıntılı zamanda Türkiye halkıyla" dedi.
Avrupa ülkelerinden İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajı
Avrupa ülkelerinin liderleri ve dışişleri bakanları, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.
Çok sayıda Avrupalı lider ve dışişleri bakanları, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı dileğinde bulundu.
- Hollanda
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yayımladığı mesajında, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberinin kendilerini derinden sarstığını ve üzdüğünü belirtti.
Ölenlerin ailelerine taziye dileklerini sunan Rutte, yaralılar için de acil şifa temennisinde bulundu.
- İngiltere
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin patlamadan etkilenenlerle olduğunu belirterek, "Terör her biçimde tiksindiricidir. İngiltere, bu gayri meşru şiddet eylemine karşı Türkiye'yle dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.
- Almanya
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "İstanbul'dan korkunç görüntüler geliyor. Düşüncelerim bir pazar günü İstiklal alışveriş caddesinde dolaşmak isteyen ve büyük bir patlamanın kurbanı olan insanlarla." paylaşımında bulundu.
- İtalya
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İstanbul'daki patlamaya dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki görüntüler korkunç. Yaşanan saldırı ve hayatını kaybeden masum vatandaşlar dolayısıyla Türkiye'ye en derin taziyelerimi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan gelen görüntüler korkunç. İtalya, Türk hükümetine ve halkına yakınlığını belirtirken, hayatını kaybeden masumlar için en içten taziyelerini ifade ediyor. Kriz birimimiz durumu izlemekte ve vatandaşlarımızla temas halinde." ifadelerine yer verdi.
Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığı kriz masası da sosyal medya hesaplarından İstanbul'daki İtalyan vatandaşları için acil durumda ulaşmaları için gerekli numaraları paylaştı.
- Avusturya
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk halkına ve İstanbullulara en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Van der Bellen, "korkunç patlama sonrasında düşüncelerinin kurbanların aileleriyle olduğunu" belirterek, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer da Twitter'dan yaptığı açıklamada, düşüncelerinin İstanbul'daki korkunç patlamada hayatını kaybedenlerle birlikte olduğunu belirterek, "Yaralıların en hızlı şekilde sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." paylaşımında bulundu.
Ayrıca, ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner de korkunç patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerini sunduğunu ifade etti.
- Çekya
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'daki patlamanın kendisini derinden sarstığını belirtti.
Lipavsky, "Düşüncelerim kurbanlar, yaslı aileler ve yas tutan herkesle. Türk halkına en derin taziyelerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.
- Fransa
Fransa Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Fransa Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çok sayıda insanın hayatına mal olan İstanbul'daki bombalı saldırının ardından Türkiye'ye ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız. Fransa, terörizme karşı Türkiye'yle dayanışma içindedir." ifadelerine yer verildi.
- Yunanistan
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun yerel yetkililerle iletişim halinde olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yunanistan terörizmi şiddetle kınamaktadır. Türk hükümeti ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi yer aldı.
- İsveç
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bu öğleden sonra meydana gelen korkunç patlama nedeniyle Türk halkına ve İstanbullulara en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
- Filistin
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Taksim'deki patlamayı kınadı.
Abbas taziye mesajında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini sundu.
Abbas, başta patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere Türk halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.
- İsrail
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da masum sivilleri hedef alan alçak bombalama haberiyle sarsıldım." ifadesine yer verdi.
Herzog, İsrail halkı adına Türk dostlarına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerini ilettiğini belirterek, "Tüm dünya teröre karşı müşterek ve kararlı bir duruş sergilemelidir." ifadesini kullandı.
Herzog, paylaşımını Türkçe olarak da yayınladı.
Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bugün meydana gelen menfur terör saldırısıyla ilgili İsrail hükümeti adına Türkiye halkına başsağlığı dileklerini ilettiğini" kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine desteklerini ileten Lapid, "Terörün başını kaldırdığı her yerde tüm gücümüzle birlikte savaşacağız." ifadesini kullandı.
- Libya
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe yayımladığı taziye mesajında, "İstanbul'daki menfur patlamadan dolayı Türk halkı ve yönetimine taziyelerini ilettiklerini belirtti.
Türkiye'de yaşayan Libyalıların durumunu da yakından takip ettiklerini aktaran Dibeybe, kardeş Türk halkının yanında olduklarını bildirdi.
Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi de yayımladığı mesajda, "İstiklal Caddesi'nde masum insanlara karşı yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri de patlamada hayatını kaybedenler için Türkiye hükümetine ve halkına taziye dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.
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