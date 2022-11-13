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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Beyoğlu'ndaki bombalı saldırının şifrelerini açıkladı: Saldırının faili kadın 45 dakika...
Bakan Bozdağ, A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de Beyoğlu'ndaki bombalı saldırının şifrelerini açıkladı.
Bozdağ, "Bir kadın bir bankta 40-45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, bir takım arkadaşlarımız peşindeler." dedi.
"TERÖR EYLEMİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR"
Bakan Bozdağ, "Bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok." ifadelerine yer verdi.
Bir de çağrı yapan Bakan Bozdağ, "Bu olay nedeniyle pek çok asılsız haber sosyal medyada dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemesinde büyük fayda var." mesajını verdi.