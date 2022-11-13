Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “FETÖ'nün belini kıran" tarihi gelişmeyi açıkladı! "FETÖ'ye terörist diyen ilk isim Tayyip Bey'dir"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği kalleş darbe girişimine dair önemli açıklamalarda bulundu. O karanlık geceye kadar gelen süreçte yaşananlar ve sonrasında olanları anlatan Bozdağ, “FETÖ ile mücadelede belini kıran en önemli şey 12 Ekim 2014'te yapılan HSK seçimidir” dedi. FETÖ ile mücadelede önemli bir vurgu yapan Bozdağ, "Etrafta binbir kılığa giren bir yapı var. Bir tarafta Atatürkçü diğer tarafta muhafazakar gözüküyor, bambaşka bir kimlikle gözüküyorlar. Devlet önceden kriminal gözle hadiseye baksaydı, daha erken çözüldü. FETÖ'ye terörist diyen ilk isim Tayyip Bey'dir. Terör örgütü diyen başka bir parti var mı?" ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber'de her hafta pazar günü ekranlara gelen Canan Barlas ile Gündem'e konuk oldu.

HAİN DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA NELER YAŞANDI?

FETÖ'nün 2016'daki hain darbe girişimine dair detayları açıklayan Bakan Bozdağ, "Başkan oturumu kapatırsa, darbeci teröristler istediğini elde eder halk Meclis korktu der diye düşündüm. Divanda İsmail Kahraman başkana kapatmayın dedik. Bize düşen burada ölmektir, gitmek isteyen gitsin dedim. Oturuma devam kararı alındı. Ben kürsüye çıktıktan sonra Meclis bombalandı. Camekan ve ışıklı noktaya ateş ettiler. Hedef genel kuruldu. Meclis'i susturmaya karar verdiler. Helikopterlerle kaç kez terörist indirme teşebbüsünde bulundular ama başaramadılar. İkinci bombadan sonra, o konuşmayı yaptım. Allah milletimizden razı olsun." ifadelerine yer verdi.

"Bunu her yerde söylemiyorum, bize Rabbim nasip etti milletimize pek çok görevde hizmet ettik." diyen Bekir Bozdağ, "Her insan gibi bizim de kusurumuz var, inşallah şehitlik nasip olur dedim. Şehit olmak benim için şereflerin en büyüğü. Ben karar verdim, her türlü çatışacak ya onları alt edecektik ya da onlar beni." şeklinde konuştu.

"O GECE A HABER'E BAĞLANDIK"

Bakan Bozdağ, "Bir kalkışma olduğu söylendi, Sayın Başbakan (Binali Yıldırım) milletimiz hükümetimiz ne yapıyor merak eder açıklama yapmalıyız şeklinde bir değerlendirmemiz oldu. TRT'ye bağlanmak istedik, işgal altında dediler bağlanamadık. A Haber'e bağlandık. Hedeflerden birisi de Külliye'ydi. Orada mücadelemizi sürdürelim dedik." açıklamasını yaptı.

"12 EKİM 2014'TE YAPILAN HSK SEÇİMİ FETÖ'NÜN BELİNİ KIRDI"

Bakan Bozdağ, kökü ABD'de olan FETÖ'nün belini kıran en önemli gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"HSK adli süreci başlattı. Biz savcılarımızla çok iyi bir iş birliği yaptık. Türk yargısı ilk defa yargıya biat etmedi. Darbecileri gözaltına alan tutuklayan Türk yargısıyla karşı karşıya kaldık. Demokrasimiz için büyük bir kazanımdır. HSK üyelerimiz bir araya gelerek istişareler yaptılar. Sürekli telefonlarla konuları bize bildirdiler. Onlarla ilgili karar ilk karar oldu. Açığa alındılar ve suç duyurusunda bulundular. Cumhuriyet Başsavcılıkları da adli süreçleri başlattılar. Yargıda birlik çatısı altında çok önceden birleşmişlerdi. FETÖ ile mücadelede belini kıran en önemli şey 12 Ekim 2014'te yapılan HSK seçimidir. Tanınmamak için binbir kılığa girmişlerdi, sandıkların başına dikilmişlerdi."

"FETÖ'CÜLER HUKUKU HİÇE SAYDI"

Bakan Bozdağ, "15 Temmuz'dan önce FETÖ aleyhine cümle kuran pek yoktu. Bank Asya sürecini işleten bir yargı var, hem Zaman gazetesi ve FETÖ'nün medya ayağına yargısal süreçleri işleten bir yargı var. Diğer kumpasları da işleten bir yargı vardı. Hapishaneden adam kaçırma operasyonu yapmaya kaldılar. Bütün hukuku hiçe sayarak adımlar attılar." dedi.

Bakan Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir HSK seçimini kazandıktan sonra önemli adımlar attık. Başsavcılar, komisyon başkanları, Yargıtay'daki Danıştay'daki dengeler değişti. Yeni üyeleri çarşamba seçecektik, Cumhurbaşkanımız pazartesi yapalım dedi, cuma akşamı darbe teşebbüsü oldu. Üst yargıyı temizleyen adımları attık. FETÖ'nün görevlendirdiği isimlerin listesini ele geçirdik. Darbenin başarısızlığa yargının vurduğu darbe hazırdı."

"Efkan Bey İçişleri Bakanı olduğunda birçok emniyet müdürünü değiştirdi. Etrafta binbir kılığa giren bir yapı var. Bir tarafta Atatürkçü diğer tarafta muhafazakar gözüküyor, bambaşka bir kimlikle gözüküyorlar. Devlet önceden kriminal gözle hadiseye baksaydı, daha erken çözüldü. FETÖ'ye terörist diyen ilk isim Tayyip Bey'dir. Terör örgütü diyen başka bir parti var mı?"