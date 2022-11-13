G-20 Zirvesi öncesi Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar: Beyoğlu’ndaki olayda terör kokusu var

Başkan Erdoğan, Bali'deki üçüncü ana gündem maddesinin "dijital dönüşüm" olduğuna işaret ederek, dijital dönüşüm konusunda da bu sene kapsayıcılık temasının ön plana çıktığını dile getirdi. Bu noktada da kimseyi dışarıda bırakmayan bir yapının temellerinin nasıl atılması gerektiği yönünde fikir teatisinde bulunacaklarını aktaran Başkan Erdoğan, Türkiye'nin elektronik devlet ve dijital dönüşüm çalışmalarında yakaladığı başarıyı muhataplarıyla paylaşma imkânı elde edeceklerini vurguladı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Başkan Erdoğan, zirve marjında ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yapacağını belirterek, "Ev sahibi Endonezya'nın Başkan, değerli kardeşim, Joko Widodo'yla ise yarın daha kapsamlı şekilde görüşeceğiz. Sayın Başkanyla stratejik ortaklık temelinde geliştirdiğimiz derin tarihi bağlara dayalı ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alacağız. Bölgesel ve uluslararası meselelere dair görüş alışverişinde bulunacak, G20, ASEAN ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlardaki iş birliğimizi gözden geçireceğiz" bilgisini verdi.

Ziyaretin ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

FETÖ'NÜN AMERİKA'DA SAKLANMASI

Başkan Erdoğan, "Özbekistan Zirvesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştınız. Türk devletlerindeki FETÖ yapılanmasıyla mücadeleye değinmiştiniz. Şöyle bir sözünüz olmuştu; 'FETÖ'yü Biden saklıyor.' demiştiniz. Bu kapsamda ABD Başkanı Biden'la bir görüşmeniz olacak mı?" sorusu üzerine, şunları söyledi: "Tabii bu biraz da ifadelerimizi yanlış merkezlere çekme gibi bir durum oluyor. Şimdi Amerika'da saklandığını veya Amerika'da bu adamın özellikle gizlendiğini, orada Amerika yönetiminin her türlü desteği verdiğini zaten geçmişten bu yana hep söyledik. Bunu Biden'ın kendisine Başkan Yardımcısı olduğu zaman da söylemiştim. 'Bunu niye vermiyorsunuz, verin' diye. 'Bak bizden papazı istediniz verdik. Sizdeki papazı da bize verin' demiştik. Ama maalesef tabii bunları hem biliyorsunuz orada kart ile izni de veriyorlar ve orada da yaşam imkânı da bunlara sağlıyorlar. Orada gayet büyük kaşane, orada yaşamını sadece kendisi değil avanesiyle birlikte Amerika'da sağlıyor. Ve yanındaki terör örgütünün bağlantılısı olanlarla birlikte yaşamlarını Amerika'nın değişik eyaletlerinde, başta Pensilvanya olmak üzere sürdürüyorlar. Tabii bu defa Sayın Biden'la bir görüşme durumumuz tekrar olursa bunu da yine kendisiyle tekrar konuşacağız."

"AVRUPA BİRLİĞİ NE DEMİŞ, BUNLARIN HİÇBİRİSİ BİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Türk Devletleri Teşkilatı'nda Kıbrıs'ın gözlemci üye olmasına Avrupa'dan gelen tepkiler ve "federasyon çözümü" konusunun dile getirilmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak kabul edilmiş olmasının önemli bir adım olduğunu söyledi.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olmasının altını güçlendireceklerini, bu şekilde adımlar atarak devam edeceklerini aktaran Başkan Erdoğan, "Bir diğer taraftan da tabii şu anda biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'ta gerek parlamento binasının yapımı gerek Cumhurbaşkanlığı binasının yapımı bütün bunlarla beraber de bir adım atılıyor. Bunların hepsi Kuzey Kıbrıs'taki gelişmeleri çok daha güçlendirmeye yönelik bir adımdır. Altyapıyı da üstyapıyı da Kuzey Kıbrıs'ta farklı adımları atacağız" dedi.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Avrupa Birliği ne demiş, Avrupa Birliği nasıl bakıyor, bizi bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Biz nasıl bakıyoruz? Bu önemlidir. Bizim bakış açımız belli. İşte bunu ne yaptık, orada ifade ettik, orada Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderleriyle mutabık kaldık. Ama ondan önce de ne yaptık? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamamızı yaptık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığımız açıklama geleceğe bir ufuktur. Süreç devam ediyor. Temennim odur ki Kuzey Kıbrıslı kendine sahip çıksın."

TÜRKİYE'NİN ENERJİ MERKEZİ OLMA ADIMLARI

Başkan Erdoğan, "Rusya, G-20'de Türkiye'yle enerji alanında yeni girişimler başlatacaklarını duyurmuştu. Enerji merkezi olma konusunda yeni bir adım mı atılacak, bununla ilgili farklı detaylar var mı?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin, gerek sözcüleri hepsi bu açıklamayı zaten yaptılar. Türkiye'nin enerjide de bir hub olması konusunda açıklamalar yapıldı ve inşallah bu atılacak adımlarla birlikte Türkiye gerçekten gerek Batı'ya gerek bütün çevreye bir hub olarak buradan doğal gazla bir dağıtımın yapılması, enerjide aynı şekilde bir dağıtımın yapılması ve bütün bunlarla beraber inşallah şöyle önümüzdeki ayın başlarında falan bir Türkmenistan ziyaretimiz olacak. Türkmenistan'da gerek Türkmenbaşı'yla gerek İlham Aliyev kardeşimle orada da üçlü olarak bir araya geleceğiz. Orada da bunlarla ilgili bir gelişmeyi değerlendireceğiz. Temenni ediyorum ki oradan alacağımız netice de bu konularda güzel gelişmelere vesile olacaktır."

Başkan Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'ndan Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Bali'ye gitti.